112 örgütten ortak çağrı: Hastaneleri açın

112 örgütün içinde bulunduğu Hastanemi Açın Platformu (HAP), koronavirüs salgınının hızla yayıldığına dikkat çekerek Ankara Şehir Hastanesi’nin açılmasıyla kapatılan altı hastanenin yeniden açılmasını istedi. Platformdan yapılan açıklamada, “Geç olmadan, can kayıpları artmadan, kapatılan hastanelerimizi açın” denildi.
Ankara’da şehir hastanelerinin açılması sürecinde kapatılan hastanelerin yeniden açılmasını talep eden ve aralarında Ankara Barosu, Ankara Tabip Odası gibi meslek örgütlerinin de olduğu örgütlerin ortak açıklamasında, “Ankara da salgından en çok etkilenen şehirlerimizden, üçüncü sırada olup hastalığın yayılması yönünden en riskli iller arasında sayılıyor” denildi.
Şehir hastanelerinin kapatıldığı süreçte kurulan ‘Hastanemi Kapatma Platformu’nun adının ‘Hastanemi Açın Platformu’na dönüştürüldüğü belirtilen açıklamada öne çıkan başlıklar şu şekilde sıralandı:
"Yetkililer çağrımıza kulak tıkadı"
"Bizler Ankaralı hekimler, sağlıkçılar, mimarlar, mühendisler, şehir plancıları, memurlar, işçiler, öğrenciler, emekliler, kısacası Ankaralılar olarak Şehir Hastaneleri sürecinde mevcut hastanelerimizin kapanmaması için mücadele ettik. Yetkililer çağrılarımıza kulak tıkadı, altı hastanemiz kapandı. Bunlardan biri, Zekai Tahir Burak Kadın Doğum Hastanesi bu zor dönemde can simidi oldu, ne iyi ki tekrar sağlık hizmetleri için kullanılmaya başlandı, karantinaya alınan kişiler ve hastaların tedavisi için kullanılmaya başlandı.
"Gecikmeden organize edilsin"
Şimdi bu olağan dışı durumda, sağlık hizmetlerine ihtiyacın arttığı ve artacağı salgın döneminde yaşamsal talebimiz var: Kapatılan diğer hastanelerimizi de açın. Ankara Numune Hastanesi’ni, Türkiye Yüksek İhtisas Hastanesi’ni, Dışkapı Çocuk Hastanesi’ni, Ankara Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi’ni, Ulus Devlet Hastanesi’ni açın. Bunların en azından COVID-19 hastalarının karşılanması; tanısının, tedavisinin, gerekirse yoğun bakım tedavilerinin sağlanması için gecikmeden organize edilmesi, bazılarının COVID-19 haricindeki hastalarımızın güvenle tedavilerini sürdürebilecekleri merkezler olarak hazırlanması çok değerli olacaktır. Şehir Hastanesi ve diğer hastanelerin üzerindeki yükü azaltacaktır.
"Can kayıpları artmadan açın"
Bu yaşamsal konuda talebimizi yükseltmek ve çalışmalara katkı vermek üzere Platformumuzun adını Hastanemi Açın Platformu (HAP) olarak değiştiriyoruz. Ankaralılar olarak, HAP olarak, kentimizin kolay ulaşılabilir yerlerinde kapısına kilit vurulmuş durumda boş bekleyen bu hastanelerin yeniden açılması, sağlık hizmetlerine kazandırılması, buralarda çalışacak hekim ve sağlık çalışanlarının organize edilmesi, kent içinde gerekli planlamaların yapılması konularında her türlü katkıda bulunmaya hazır olduğumuzu belirtiriz. Yetkililere çağrımızı yükseltiyoruz. Geç olmadan, can kayıpları artmadan, kapatılan hastanelerimizi açın!"
Açıklamaya destek veren örgütler şu başlıklar altında sıralandı:
Melek kuruluşları:
Ankara Barosu
Ankara Dişhekimleri Odası
Ankara Eczacı Odası
Ankara Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası
Ankara Tabip Odası
Ankara Veteriner Hekimler Odası
Bilgisayar Mühendisleri Odası
Harita Mühendisleri Odası Ankara Şubesi
İnşaat Mühendisleri Odası Ankara Şubesi
Kimya Mühendisleri Odası Ankara Şubesi
Makina Mühendisleri Odası Ankara Şubesi
Mimarlar Odası Ankara Şubesi
Peyzaj Mimarları Odası
Şehir Plancıları Odası Ankara Şubesi
Sendikalar:
Birleşik Kamu İşgörenleri Sendikaları Konfederasyonu
Birleşik Taşımacılık Çalışanları Sendikası Genel Merkezi
Birleşik Taşımacılık Çalışanları Sendikası Ankara Şubesi
Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu Ankara Bölge Temsilciliği
Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu Emekliler Sendikası Genel Merkezi
Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu Emekliler Sendikası Çankaya Şubesi
KESK Ankara Şubeler Platformu
Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası Ankara Şubesi
Sosyal İş Sendikası Ankara Şubesi
Tüm Belediye ve Yerel Yönetim Hizmetleri Emekçileri Sendikası Ankara 1 nolu Şube
Tüm Belediye ve Yerel Yönetim Hizmetleri Emekçileri Sendikası Ankara 2 nolu Şube
Tüm Emekliler Sendikası Genel Merkezi
Türkiye Gazeteciler Sendikası Ankara Şubesi
Dernekler, vakıflar ve diğer kuruluşlar:
100. Yıl İnsiyatifi
Abdallar Derneği
Alevi Bektaşi Federasyonu
Anadolu Güç Birliği Konfederasyonu
Anadolu Kültür Araştırma Derneği (Aka-Der)
Anıtpark Forum
Ankara CUMOK
Ankara Dayanışma Derneği
Ankara Dersimliler Derneği
Ankara Forumu Derneği
Ankara Kuşsaray Dayanışma Derneği
Ankara Vartolular Derneği
Askeri Darbelerin Asker Muhalifleri Derneği
Atatürk İlkeler Topluluğu
Atılım Üniversitesi GSTMF Mimarlık Bölümü Yapı Akustik Laboratuvarı
Artvin Çevre Platformu (ARÇEP)
Avrupa Türk Gazeteciler Birliği Türkiye Temsilciliği
Ayrancım Derneği
Bahçelievler Deneme Lisesi Mezunlar Derneği
Batıkent Batı Sitesi Mahalle Meclisi
Batıkent İlk Yerleşim Mahallesi Meclisi
Batıkent Turgut Özal Mahellesi Gönüllüleri
Batıkent Yeni Batı Mahalle Meclisi
Çağdaş Hukukçular Derneği Ankara Şubesi
Çankaya Kent Konseyi
Çayyolu Semt Meclisi
Çiğdemim Derneği
Çorum Hitit Dernekleri Federasyonu
Demokratik Alevi Dernekleri Ankara Şubesi
Derelerin Kardeşliği Platformu
Devrimci 78’liler Federasyonu
Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu Derneği
Divriği Kültür Derneği
Eryaman Dayanışması
Esat Ahalisi Kolektifi
Hacıbektaş Hünkar Hacıbektaş Veli Kültür Eğitim ve Dayanışma Derneği
Hacı Bektaş Eğitim ve Kültür Derneği
Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı
Halkevleri
Halkların Demokratik Kongresi ODTÜ Gençlik Meclisi
Hasanoğlan Çalışma Grubu Bileşenleri
Hekimhan Köylü Köyü Sosyal Dayanışma Kültür Derneği
İmranlı Vakfı ve Bağlı 124 Köy Derneği
İstanbul Teknik Üniversiteliler Birliği Derneği
İşçi Dayanışma Derneği Ankara Girişimi
İtfaiye Meydanı Esnafları Yaşatma ve Yardımlaşma Derneği
Karakoçanlılar ve Yöresi Kültür ve Dayanışma Derneği
Kavaklık İnsiyatifi
Kızılırmak Yerel Dernekler Federasyonu
Mali Müşavirler Muhasebeciler Birliği Derneği Ankara Şubesi
Namık Kemal Mahallesi (Saraçoğlu) Koruma ve Yaşatma Derneği
Nükleer Tehlikeye Karşı Barış ve Çevre İçin Sağlıkçılar Derneği
ODTÜ Mezunlar Derneği
ODTÜ Savunulmalıdır Platformu
Olukman Köy Derneği
Pir Sultan Abdal Kültür Derneği
Pir Sultan Abdal 2 Temmuz Kültür ve Eğitim Vakfı
Sivas İli Gürün İlçesi Yuva Külahlı Köyleri Dernekleri
Sokak Hayvanları İçin Mücadele ve Organizasyon Derneği
Sosyal Demokrasi Derneği
Sosyal Demokrat Avukatlar Derneği
Sosyal Hizmet Uzmanları Deneği Ankara Şubesi
Topal Karınca Tüketim Kooperatifi
Tüketici Hakları Derneği
Tüketici Hakları Derneği Çankaya Şubesi
Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu
Uğur Mumcu Araştırmacı Gazetecilik Vakfı
Veteriner Hekimler Derneği
Yapı Meslek Lisesi Mezunları Derneği
Yenimahalle Kent Konseyi
Zıtlar Mecmuası
Siyasi partiler:
Birleşik Devrimci Parti Ankara İl Örgütü
Cumhuriyet Halk Partisi Ankara İl Örgütü
Cumhuriyet Halk Partisi Altındağ İlçe Örgütü
Cumhuriyet Halk Partisi Çankaya İlçe Örgütü
Cumhuriyet Halk Partisi Mamak İlçe Örgütü
Cumhuriyet Halk Partisi Nallıhan İlçe Örgütü
Emek Partisi Ankara İl Örgütü
Halkın Kurtuluş Partisi Ankara İl Örgütü
Halkların Demokratik Partisi Ankara İl Örgütü
SOL Parti Ankara İl Örgütü
Sosyalist Yeniden Kurtuluş Partisi Ankara İl Örgütü
Türkiye İşçi Partisi Ankara İl Örgütü
Türkiye Komünist Partisi Ankara İl Örgütü
Yeşil Sol Parti Ankara İl Örgütü