112 örgütten ortak çağrı: Hastaneleri açın

112 örgütün içinde bulunduğu Hastanemi Açın Platformu (HAP), koronavirüs salgınının hızla yayıldığına dikkat çekerek Ankara Şehir Hastanesi’nin açılmasıyla kapatılan altı hastanenin yeniden açılmasını istedi. Platformdan yapılan açıklamada, “Geç olmadan, can kayıpları artmadan, kapatılan hastanelerimizi açın” denildi.

Ankara’da şehir hastanelerinin açılması sürecinde kapatılan hastanelerin yeniden açılmasını talep eden ve aralarında Ankara Barosu, Ankara Tabip Odası gibi meslek örgütlerinin de olduğu örgütlerin ortak açıklamasında, “Ankara da salgından en çok etkilenen şehirlerimizden, üçüncü sırada olup hastalığın yayılması yönünden en riskli iller arasında sayılıyor” denildi.

Şehir hastanelerinin kapatıldığı süreçte kurulan ‘Hastanemi Kapatma Platformu’nun adının ‘Hastanemi Açın Platformu’na dönüştürüldüğü belirtilen açıklamada öne çıkan başlıklar şu şekilde sıralandı:

"Yetkililer çağrımıza kulak tıkadı"

"Bizler Ankaralı hekimler, sağlıkçılar, mimarlar, mühendisler, şehir plancıları, memurlar, işçiler, öğrenciler, emekliler, kısacası Ankaralılar olarak Şehir Hastaneleri sürecinde mevcut hastanelerimizin kapanmaması için mücadele ettik. Yetkililer çağrılarımıza kulak tıkadı, altı hastanemiz kapandı. Bunlardan biri, Zekai Tahir Burak Kadın Doğum Hastanesi bu zor dönemde can simidi oldu, ne iyi ki tekrar sağlık hizmetleri için kullanılmaya başlandı, karantinaya alınan kişiler ve hastaların tedavisi için kullanılmaya başlandı.

"Gecikmeden organize edilsin"

Şimdi bu olağan dışı durumda, sağlık hizmetlerine ihtiyacın arttığı ve artacağı salgın döneminde yaşamsal talebimiz var: Kapatılan diğer hastanelerimizi de açın. Ankara Numune Hastanesi’ni, Türkiye Yüksek İhtisas Hastanesi’ni, Dışkapı Çocuk Hastanesi’ni, Ankara Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi’ni, Ulus Devlet Hastanesi’ni açın. Bunların en azından COVID-19 hastalarının karşılanması; tanısının, tedavisinin, gerekirse yoğun bakım tedavilerinin sağlanması için gecikmeden organize edilmesi, bazılarının COVID-19 haricindeki hastalarımızın güvenle tedavilerini sürdürebilecekleri merkezler olarak hazırlanması çok değerli olacaktır. Şehir Hastanesi ve diğer hastanelerin üzerindeki yükü azaltacaktır.

"Can kayıpları artmadan açın"

Bu yaşamsal konuda talebimizi yükseltmek ve çalışmalara katkı vermek üzere Platformumuzun adını Hastanemi Açın Platformu (HAP) olarak değiştiriyoruz. Ankaralılar olarak, HAP olarak, kentimizin kolay ulaşılabilir yerlerinde kapısına kilit vurulmuş durumda boş bekleyen bu hastanelerin yeniden açılması, sağlık hizmetlerine kazandırılması, buralarda çalışacak hekim ve sağlık çalışanlarının organize edilmesi, kent içinde gerekli planlamaların yapılması konularında her türlü katkıda bulunmaya hazır olduğumuzu belirtiriz. Yetkililere çağrımızı yükseltiyoruz. Geç olmadan, can kayıpları artmadan, kapatılan hastanelerimizi açın!"

Açıklamaya destek veren örgütler şu başlıklar altında sıralandı:

Melek kuruluşları:

Ankara Barosu

Ankara Dişhekimleri Odası

Ankara Eczacı Odası

Ankara Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası

Ankara Tabip Odası

Ankara Veteriner Hekimler Odası

Bilgisayar Mühendisleri Odası

Harita Mühendisleri Odası Ankara Şubesi

İnşaat Mühendisleri Odası Ankara Şubesi

Kimya Mühendisleri Odası Ankara Şubesi

Makina Mühendisleri Odası Ankara Şubesi

Mimarlar Odası Ankara Şubesi

Peyzaj Mimarları Odası

Şehir Plancıları Odası Ankara Şubesi

Sendikalar:

Birleşik Kamu İşgörenleri Sendikaları Konfederasyonu

Birleşik Taşımacılık Çalışanları Sendikası Genel Merkezi

Birleşik Taşımacılık Çalışanları Sendikası Ankara Şubesi

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu Ankara Bölge Temsilciliği

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu Emekliler Sendikası Genel Merkezi

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu Emekliler Sendikası Çankaya Şubesi

KESK Ankara Şubeler Platformu

Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası Ankara Şubesi

Sosyal İş Sendikası Ankara Şubesi

Tüm Belediye ve Yerel Yönetim Hizmetleri Emekçileri Sendikası Ankara 1 nolu Şube

Tüm Belediye ve Yerel Yönetim Hizmetleri Emekçileri Sendikası Ankara 2 nolu Şube

Tüm Emekliler Sendikası Genel Merkezi

Türkiye Gazeteciler Sendikası Ankara Şubesi

Dernekler, vakıflar ve diğer kuruluşlar:

100. Yıl İnsiyatifi

Abdallar Derneği

Alevi Bektaşi Federasyonu

Anadolu Güç Birliği Konfederasyonu

Anadolu Kültür Araştırma Derneği (Aka-Der)

Anıtpark Forum

Ankara CUMOK

Ankara Dayanışma Derneği

Ankara Dersimliler Derneği

Ankara Forumu Derneği

Ankara Kuşsaray Dayanışma Derneği

Ankara Vartolular Derneği

Askeri Darbelerin Asker Muhalifleri Derneği

Atatürk İlkeler Topluluğu

Atılım Üniversitesi GSTMF Mimarlık Bölümü Yapı Akustik Laboratuvarı

Artvin Çevre Platformu (ARÇEP)

Avrupa Türk Gazeteciler Birliği Türkiye Temsilciliği

Ayrancım Derneği

Bahçelievler Deneme Lisesi Mezunlar Derneği

Batıkent Batı Sitesi Mahalle Meclisi

Batıkent İlk Yerleşim Mahallesi Meclisi

Batıkent Turgut Özal Mahellesi Gönüllüleri

Batıkent Yeni Batı Mahalle Meclisi

Çağdaş Hukukçular Derneği Ankara Şubesi

Çankaya Kent Konseyi

Çayyolu Semt Meclisi

Çiğdemim Derneği

Çorum Hitit Dernekleri Federasyonu

Demokratik Alevi Dernekleri Ankara Şubesi

Derelerin Kardeşliği Platformu

Devrimci 78’liler Federasyonu

Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu Derneği

Divriği Kültür Derneği

Eryaman Dayanışması

Esat Ahalisi Kolektifi

Hacıbektaş Hünkar Hacıbektaş Veli Kültür Eğitim ve Dayanışma Derneği

Hacı Bektaş Eğitim ve Kültür Derneği

Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı

Halkevleri

Halkların Demokratik Kongresi ODTÜ Gençlik Meclisi

Hasanoğlan Çalışma Grubu Bileşenleri

Hekimhan Köylü Köyü Sosyal Dayanışma Kültür Derneği

İmranlı Vakfı ve Bağlı 124 Köy Derneği

İstanbul Teknik Üniversiteliler Birliği Derneği

İşçi Dayanışma Derneği Ankara Girişimi

İtfaiye Meydanı Esnafları Yaşatma ve Yardımlaşma Derneği

Karakoçanlılar ve Yöresi Kültür ve Dayanışma Derneği

Kavaklık İnsiyatifi

Kızılırmak Yerel Dernekler Federasyonu

Mali Müşavirler Muhasebeciler Birliği Derneği Ankara Şubesi

Namık Kemal Mahallesi (Saraçoğlu) Koruma ve Yaşatma Derneği

Nükleer Tehlikeye Karşı Barış ve Çevre İçin Sağlıkçılar Derneği

ODTÜ Mezunlar Derneği

ODTÜ Savunulmalıdır Platformu

Olukman Köy Derneği

Pir Sultan Abdal Kültür Derneği

Pir Sultan Abdal 2 Temmuz Kültür ve Eğitim Vakfı

Sivas İli Gürün İlçesi Yuva Külahlı Köyleri Dernekleri

Sokak Hayvanları İçin Mücadele ve Organizasyon Derneği

Sosyal Demokrasi Derneği

Sosyal Demokrat Avukatlar Derneği

Sosyal Hizmet Uzmanları Deneği Ankara Şubesi

Topal Karınca Tüketim Kooperatifi

Tüketici Hakları Derneği

Tüketici Hakları Derneği Çankaya Şubesi

Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu

Uğur Mumcu Araştırmacı Gazetecilik Vakfı

Veteriner Hekimler Derneği

Yapı Meslek Lisesi Mezunları Derneği

Yenimahalle Kent Konseyi

Zıtlar Mecmuası

Siyasi partiler:

Birleşik Devrimci Parti Ankara İl Örgütü

Cumhuriyet Halk Partisi Ankara İl Örgütü

Cumhuriyet Halk Partisi Altındağ İlçe Örgütü

Cumhuriyet Halk Partisi Çankaya İlçe Örgütü

Cumhuriyet Halk Partisi Mamak İlçe Örgütü

Cumhuriyet Halk Partisi Nallıhan İlçe Örgütü

Emek Partisi Ankara İl Örgütü

Halkın Kurtuluş Partisi Ankara İl Örgütü

Halkların Demokratik Partisi Ankara İl Örgütü

SOL Parti Ankara İl Örgütü

Sosyalist Yeniden Kurtuluş Partisi Ankara İl Örgütü

Türkiye İşçi Partisi Ankara İl Örgütü

Türkiye Komünist Partisi Ankara İl Örgütü

Yeşil Sol Parti Ankara İl Örgütü