112 çocuk yeniden okul sıralarında

Diyarbakır'ın Lice İlçesi Kaymakamı Ömer Kalaylı, ilçede çeşitli sebeplerle okuldan alınan 112 ilköğretim öğrencisini, ailelerini ikna ederek yeniden okula başlattıklarını söyledi.



Kaymakam Kalaylı, ilçede ailesi tarafından okuldan alınarak eğitimi yarıda bırakılan 112 çocuk tespit ettiklerini, bu çocukların yeniden eğitime kazandırılması amacıyla kaymakamlık olarak bir komisyon oluşturduklarını bildirdi.



Gönüllü öğretmenlerin katılımıyla oluşturdukları komisyonun köy köy dolaşarak ailelerle görüştüklerini ifade eden Kalaylı, eğitimi yarıda bırakılan 112 öğrencinin daha önce Ayşe Toprak Yatılı İlköğretim Bölge Okulunda okuduğunu belirtti.



Kalaylı, şöyle dedi:



"Ayşe Toprak Yatılı İlköğretim Bölge Okulunda okuyan 112 kız ve erkek öğrencinin çeşitli sebeplerle aileleri tarafından okuldan alındığını öğrenince, kaymakamlık olarak bir komisyon oluşturduk. Oluşturduğumuz komisyon, köy köy dolaşarak aileleri ikna etmeye çalıştı. İlçemizde ailesi tarafından çeşitli sebeplerle okuldan alınan 112 ilköğretim okulu öğrencisini ailelerini ikna ederek yeniden eğitime kazandırdık. Amacımız, ilçemizde ve köylerimizde okula gitmeyen tüm çocukları eğitime kazandırmaktır. Ailelerden de duyarlılık göstererek bu eğitim seferberliğinde üzerlerine düşen görevi yapmalarını bekliyoruz."

