112 Ambulansı ile esrar taşırken yakalandılar

Bingöl'de 112 Acil ambulansı ile esrar taşıdığı iddia edilen şüpheliler yakalandı. Bingöl'e ait ambulans iddiaya göre iki sağlıkçı tarafından kaçırıldı. GPRS sistemini söken zanlılar aracın içine esrar maddesi doldurduktan sonra Adana'ya kaçtı.

Bingöl'e ait olan 112 acil ambulansını Diyarbakır kırsalında gören Jandarma ekipleri durumu Bingöl 112’ye bildirdi. Ancak Bingöl'deki ekipler, ambulansın sadece GPRS sistemine bakarak, aracın kendilerine ait olmadığını aktardı.

GPRS’ini söktükleri ambulansla taşıdıkları esrarı Adana’ya götüren R.A ve M.A., Adana'da polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.