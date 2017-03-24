112 Acil’e yapılan aramaların % 93'ü asılsız

Tekirdağ’da 112 Acil Çağrı Hattına 2017 yılı Ocak ayında düşen 86 bin 925 çağrının yüzde 93’ünün asılsız olduğu belirtildi.

NTV'nin haberine göre, İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Mustafa Dönmez, Acil Tıp Teknisyenleri/Teknikeri gününü kutladıktan sonra 112 Acil Çağrı Merkezinin gereksiz ihbarlarla meşgul edildiğini belirterek şöyle konuştu:



“112 Acil Çağrı Hattına 2017 yılı Ocak ayında düşen 86 bin 925 çağrıya karşılık 6 bin 551 vaka, Şubat ayında düşen 71 bin 300 çağrıya karşılık 4 bin 989 vaka yapılmıştır. Rakamlarda da görüldüğü üzere ocak ve şubat aylarında 112 Acil Çağrı Hattına yapılan aramaların yüzde 93’ü asılsızdır. Yani 112 numarasına yapılan her 100 çağrıdan 93’ü asılsız aramadır. 112 Acil Çağrı Hattımızda görevli olan çağrı karşılayıcı personellerimiz bu çağrılar arasında, acil sağlık hizmetine ihtiyacı olan vatandaşlarımızı tespit amacıyla itinayla çalışmaktadırlar. Yanı sıra asılsız yapılan aramalar yüzünden, acil sağlık hizmetine ihtiyacı olan vatandaşlarımız 112’ye ulaşamamakta ve mağduriyet yaşayabilmektedirler."



Kritik dakikalar ve saniyeler içerisinde hayat kurtarma amacıyla hizmet veren 112 personellerinin vatandaşlara verimli ve etkin acil sağlık hizmeti verebilmesinin, olay yerine ulaşım ve olay yerinden de hastaneye ulaşım süreleri ile doğru orantılı olduğunu dile getiren Dönmez, "Bu nedenle 112 Acil Çağrı Hattının gereksiz yere aranmaması ve ambulansa trafikte yol verilmesi konularında vatandaşlarımızın daha duyarlı olmaları ve desteklerini bizlerden esirgememelerini talep ediyoruz” ifadelerini kullandı.