112 Acil'de çalışanlar isyan etti: Evine yemek isteyenler, dişi ağrıyanlar da arıyor

112 Acil Çağrı Merkezi, yemek siparişi vermek, karın ya da diş ağrısını söylemek için arayanlar tarafından meşgul ediliyor. Çalışanlar, kritik bir iş yaptıklarını bu nedenle 112'nin gereksiz yere aranmaması gerektiğini söyledi.

İçişleri Bakanlığı, acil yardım numaralarını "112 Acil Çağrı Merkezi" altında topladı. Böylelikle tüm ekiplerin en kısa sürede olay yerine ulaşmaları amaçlandı. Ancak buna rağmen bazı kişiler, 112 merkezi gereksiz yere arayıp, meşgul ediyor. Böylelikle acil vakalara, ekiplerin kısa sürede ulaşmaları engelleniyor.

"Gereksiz arama yapıldığında acil vakaya ulaşma süresi gecikiyor"

112 Acil Çağrı Merkezi’nde Danışman Hekim Soner Gök, merkez hakkında bilgi verip, şunları söyledi: "112, acil durumlarda vatandaşlarımızın aradığı numara. Tüm Türkiye'de çoğu ilimizde tek numaraya geçildi. Sağlık, emniyet, jandarma, itfaiye, orman hepsi tek bir çatı altında toplandı. Gerekli koordinasyonun hepsini burada, biz aramızda organize ediyoruz. Burada koordineli olarak görevimizi paylaşıyoruz.



Reaksiyon sürelerimiz var. Vakalara ulaşma hedef süremiz İzmir il içinde, 6-7 dakika. Çoğunlukla da ulaşıyoruz, aksi durum olmadıktan sonra. En büyük sıkıntı bizi gereksiz arayan kişiler. Diş ağrısı, bel ağrısı, ekmek isteyen, ilaç isteyen vatandaşlarımız oluyor. Bizi sadece acil durumlarda arayın diyoruz. Bunlar; yüksekten düşme, sıkışmalı trafik kazası, göğüs ağrısı ve inme gibi acil durumlar. Gereksiz arama yapıldığında, bize diğer acil vakanın ulaşma süresi 15- 20 dakikayı geçiyor. Bu da acil vakaya ulaşım süresini geciktiriyor ve onun hayatına mal oluyor. "

"Köpeğimi tuvalete götürmek istiyorum, ne yapabilirim?"

112 Acil Çağrı Merkezi’nde görevli hemşire Birgül Koçak ise, "Maaşını çekmek isteyen teyzeler, evine yemek isteyenler, 'karnım ağrıyor, dişim ağrıyor ne yapayım' diyenler. 'Köpeğim hastalandı, köpeğimi tuvalete götürmek istiyorum ne yapabilirim' gibi bir sürü gereksiz çağrılarla karşılaştık. Bu çağrılar tıkanıklığa yol açtı.



Trafik kazaları, kalp krizleri, elektrik çarpması, yüksekten düşme ve intihar gibi acil vakaların bize ulaşımını geciktirdi. İnsanlarımızın bize ulaşamadığı durumlar çok oldu" diye konuştu. Vatandaşa çağrıda bulunan Koçak, "Her şey için lütfen 112'yi aramayın. Eğer ki gerçekten sağlıkla ilgili ciddi probleminiz varsa ambulans ihtiyacınız varsa o zaman 112'yi arayın" dedi.