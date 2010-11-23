-1111 TANELİ DEV TESPİH KAYSERİ (A.A) - 23.11.2010 - Kayseri'de tarihi bir camide bulunan 1111 taneli dev tespih, 729 yıldır cami cemaati tarafından halka oluşturularak çekiliyor. Develi ilçesinde bulunan Sivasi Hatun Camisi (Ulu Cami), ilginç bir tespih ile tanınıyor. Camide bulunan 1111 taneli dev tespih, halka oluşturularak çekildiği için yörede ''halaka'' adıyla anılıyor. Kıyaseddin Keyhüsrev döneminde Sivasi Siti Hatun tarafından yaptırıldığı bilinen camideki andız ağacından yapılmış tespih, cemaat tarafından caminin yapıldığı 1281 yılından beri her perşembe günü sabah namazında çekiliyor. Tespih çekme geleneğini nesilden nesile sürdürme gayretinde olan cemaat, cami duvarında asılı bulunan tespihi dualarla bulunduğu yerden alarak, ibadet sonrası tekrar dualarla yerine koyuyorlar. Hacı Mehmet Doğaner (74), atalarından miras kalan bu geleneği devam ettirmek istediklerini belirterek, ''Ancak cami cemaatimiz çok az. Kimi zaman birkaç kişi bir araya gelebiliyoruz. Gençlerin bu konuda pek fazla bilgisi yok. 729 yıllık bu geleneğin bizden sonra yok olup gitmesinden korkuyoruz'' dedi.