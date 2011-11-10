-111 yeni tesis yarın açılacak ANKARA (A.A) - 10.11.2011 - Orman ve Su İşleri Bakanlığınca yapılan ve toplam maliyeti 8 milyar 365 milyon lira olan 111 tesis, yarın törenle hizmete açılacak. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Orman Genel Müdürlüğü, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından tamamlanan 111 dev tesisin açılışı yarın gerçekleştirilecek. Geçen yıl da ''10.10.2010'' tarihinde 110 dev tesisin Aydın Çine Adnan Menderes Barajı'ndan toplu açılışının yapıldığı anımsatılan açıklamada, şunlar kaydedildi: ''5 adet baraj, 48 hidroelektrik santrali, 12 dere ıslahı ve taşkın koruma tesisi, 5 gölet, 11 sulama tesisi, 10 içmesuyu tesisi, 3 meteoroloji radarı, 5 otomatik meteoroloji gözlem istasyonu, 6 kent ormanı ve mesire yeri, 6 milli park, yarın vatandaşların hizmetine sunulacak. Bu tesislerle; yılda 7 milyar 100 milyon kilowatt/saat elektrik üretilecek, 721 bin 153 dekar tarım arazisi sulanacak, yılda 124 milyon metreküp içme-kullanma suyu temin edilecek, 2 il, 16 ilçe, 43 köy ve 23 bin 350 dekar arazi taşkından korunacak, meteorolojik tahminler daha isabetli olacak, vatandaşlar nefes alabilecekleri mekanlara kavuşacak. Tesislerin toplam maliyeti 8 milyar 365 milyon liradır.'' Açıklamada, yarın açılışı yapılacak tesislerin bazıları hakkında şu bilgiler verildi: Temelden 218 metre yüksekliği ile ülkenin en yüksek, Avrupa'nın 6. yüksek barajı Karaman Ermenek Barajı'nın hidroelektrik santrali tamamlandı. 302,4 MW kurulu gücündeki Karaman Ermenek HES ile yılda takriben 1.2 milyar kilowatt/saat elektrik üretilecek. Ayrıca, yenilenebilir enerji kaynağımız hidroelektrik enerjinin üretimini sağlayacak ve Su Kullanım Hakkı Anlaşması Yönetmeliği çerçevesinde özel sektör tarafından tamamlanan 47 adet HES de hizmete açılacak. Konya Gembos Derivasyonu ve Yeşildağ Sulaması ile Konya Çumra 2. Merhale Projesi BSA (Beyşehir–Suğla–Apa) Kanalı, Konya Ovası'nı suya doyuracak. Konya Gembos Derivasyonu ile yıllık 130 milyon metreküp su, 15 bin 769 metre uzunluğundaki kanallarla Beyşehir Gölü'ne aktarılacak ve 30 bin 400 dekar arazi sulanacak. 68 bin 558 metre uzunluğundaki BSA kanalı ile de Suğla Depolaması'na ve oradan da Konya Çumra Ovası'na su verilecek. Önemli turizm merkezlerinden Bodrum başta olmak üzere Adıyaman, Ağrı, Bayburt, Çankırı ve Isparta'ya temiz ve sağlıklı içme suyu temin edecek tesislerin de açılışı yapılacak. Bodrum'un içme suyu meselesini çözecek Bodrum Yarımadası İçmesuyu Projesi ile Muğla'nın Bodrum ilçesi ve çevresindeki 9 beldenin içmesuyu problemini 2040 yılına kadar çözüme kavuşturacak. Proje muhtevasındaki Bodrum Yarımadası İçmesuyu Arıtma Tesisleri ile günlük 80 bin metreküp su arıtılacak. Gelibolu Yarımadası Tarihi Milli Parkı'nda ziyaretçilerin milli parkın ana kaynak değeri olan şehitlik, anıt ve savaş alanlarına kolay ve konforlu şekilde ulaşımını sağlayacak yeni yollar inşa edildi. Ayrıca, Afyonkarahisar Başkomutan Tarihi Milli Parkı'nda bulunan Kocatepe Muharebe Alanları'na Büyük Taarruz Savaş alanlarının gözlenmesi ve savaşın nasıl cereyan ettiğinin ziyaretçilere aktarılması maksadıyla İzleme Seyir Platformu tesis edildi.