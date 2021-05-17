111 yaşındaki Avustralyalı Dexter Kruger uzun yaşam sırrını açıkladı: Tavuk beyni

Avustralya'nın en yaşlı insanı 111 yaşındaki Dexter Kruger, uzun yaşamının sırlarından birinin tavuk beyni yemek olduğunu söyledi.

AP'nin aktardığı habere göre, 111 yaşındaki Avustralyalı Kruger, uzun yaşamının sırlarıyla ilgili yaptığı açıklamalarda "Tavuk beyni. Biliyorsunuz tavukların bir kafası var ve burada beyinleri var. Bu beyinler oldukça lezzetli. Tek lokmada yeniliyor" dedi.

Kaldığı bakım evinde biyografisini yazan Kruger'le ilgili konuşan bir hemşire "Muhtemelen burada kalan en keskin zekalı konuklardan biri" dedi.