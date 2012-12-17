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Dünya

111 işçi sabotaja kurban gitmiş

Soruşturmayı yürüten yetkililerden Handaker, yangından kurtulanların verdiği ifadelere göre sabotajın söz konusu olduğunu söyledi

17 Aralık 2012 18:18

Bangladeş'te geçen ay tekstil fabrikasında çıkan yangının sabotaj olduğu bildirildi.

Soruşturmayı yürüten yetkililerden Menuddin Handaker, 24 Kasım'da başkent Dakka yakınındaki Tazreen Fashion fabrikasında 111 işçinin öldüğü yangının sabotaj olduğunu belirtti.

 

'Kısa devre ya da başka bir nedenden kaynaklanmıyor'

 

Handaker, yangından kurtulanların verdiği ifadelere göre sabotajın söz konusu olduğunu, yangının kısa devreden ya da başka bir nedenden kaynaklanmadığını söyledi. Yetkili ayrıca, fabrika sahibinin ihmalinin söz konusu olduğunu ve bu kişi ile 9 çalışanına istemeden adam öldürme suçlamasıyla dava açılmasının önerildiğini ifade etti.

 

Fabrika sahibi itiraf etmişti

 

Fabrika sahibi Delvar Hüseyin daha önce, yalnızca 3 kata izin verilmesine rağmen tesisi genişleterek 8 kata çıkardıkları, hatta yangının çıktığı dönemde 9'uncu kat üzerinde çalıştıkları itirafında bulunmuştu.

 

Tesisin sertifikası yenilenmiş

 

Bir itfaiye yetkilisiyse, fabrikanın yangın güvenlik sertifikasının süresinin 30 Haziran'da dolduğunu ve sertifikanın tesisin güvenlik konusundaki eksiklikleri nedeniyle yenilenmediğini söylemişti.

 

Tüm çıkış kapıları kilitliydi

 

Yangından kurtulan işçiler, acil çıkış kapılarının kilitli olduğunu, yangın söndürme tüplerinin çalışmadığını ve yangın alarmının çalmasına rağmen müdürlerin işçileri işlerinin başına dönmeye zorladığını anlatmıştı. İtfaiyeciler, 8 katlı binadaki tüm acil çıkış kapılarının kilitli olduğunu doğrulamıştı.

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