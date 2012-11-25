T24 LogoT24 Logo
Dünya

Bangladeş'te bir fabrikada yangın çıktı; 120 kişi öldü

İtfaiye yetkilisi Muhammed Mahbub, itfaiye erlerinin fabrikanın sadece ikinci katından 69 ceset çıkarttığını ve insanların hiçbir acil çıkışı bulunmayan fabrikanın içinde hapsolduğunu söyledi

25 Kasım 2012 11:33

Bangladeş’te çok katlı bir konfeksiyon mağazasında çıkan yangında en az 120 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Başkent Dakka’daki bir fabrikada dün gece meydana gelen yangının, bu sabaha karşı kontrol altına alınabildiği belirtildi.

İtfaiye yetkilisi Muhammed Mahbub, AP haber ajansına 100 ceset çıkardıklarını ifade etti.

Mahmub, yangından kaçmak için fabrikanın pencerelerinden atlayan 12 kişinin ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldığını ve burada yaşamlarını yitirdiklerini söyledi. Mahmub, ölü sayısının daha da artmasından endişe duyduklarını belirtti.

\

Başta ABD ve Avrupa’ya yaptığı giysi ihracatıyla her yıl yaklaşık 20 milyar dolar gelir elde eden Bangladeş’te, birçoğu gerekli güvenlik önlemlerinden yoksun dört bin konfeksiyon fabrikası yer alıyor.

Mahmub, itfaiye erlerinin fabrikanın sadece ikinci katından 69 ceset çıkarttığını ve insanların hiçbir acil çıkışı bulunmayan fabrikanın içinde hapsolduğunu söyledi.

Dakka’nın yakınında yer alan fabrikanın çatısına çıkmayı başaran işçilerden çoğu kurtarılırken, içeride kalanların neredeyse tümü hayatını kaybetti.

Fabrikanın depo olarak kullanılan en alt katında başlayan yangın, kısa zamanda üst katlara sıçradı ve çıkışa açılan tek bir merdivenin bulunuğu fabrikada işçiler mahsur kaldı.

Polis ve askeri güçler olay yerine gönderilirken, yangında kaç kişinin kayıp olduğu belirtilmedi.

Yangının yaşandığı fabrikanın, Tazreen Fashions şirketine ait olduğu ve Wal-Mart, JC Penney, H&M, Marks & Spencer, Carrefour ve Tesco gibi dünyaca ünlü firmalara giysi ürettiği bildirildi.

ETİKETLER

bangladeşyangınölüfabrikadakkamuhammed mahbub

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Doğum günü kutlarken birbirine sarılan öğretmenlere ceza...

ORC Araştırma Merkezi'nden Cumhurbaşkanlığı seçim anketi...

Libya'ya Türk askeri gönderilmesine yönelik tezkere kabul edildi: 184 ret...

Polimetre Araştırma: İlk demokratik seçimin ardından AKP'nin varlığı fiilen sona...

ABD İran’ın önemli komutanını öldürdü, dünya alarmda...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24