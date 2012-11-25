Bangladeş'te bir fabrikada yangın çıktı; 120 kişi öldü

Bangladeş’te çok katlı bir konfeksiyon mağazasında çıkan yangında en az 120 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Başkent Dakka’daki bir fabrikada dün gece meydana gelen yangının, bu sabaha karşı kontrol altına alınabildiği belirtildi.

İtfaiye yetkilisi Muhammed Mahbub, AP haber ajansına 100 ceset çıkardıklarını ifade etti.

Mahmub, yangından kaçmak için fabrikanın pencerelerinden atlayan 12 kişinin ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldığını ve burada yaşamlarını yitirdiklerini söyledi. Mahmub, ölü sayısının daha da artmasından endişe duyduklarını belirtti.

Başta ABD ve Avrupa’ya yaptığı giysi ihracatıyla her yıl yaklaşık 20 milyar dolar gelir elde eden Bangladeş’te, birçoğu gerekli güvenlik önlemlerinden yoksun dört bin konfeksiyon fabrikası yer alıyor.

Mahmub, itfaiye erlerinin fabrikanın sadece ikinci katından 69 ceset çıkarttığını ve insanların hiçbir acil çıkışı bulunmayan fabrikanın içinde hapsolduğunu söyledi.

Dakka’nın yakınında yer alan fabrikanın çatısına çıkmayı başaran işçilerden çoğu kurtarılırken, içeride kalanların neredeyse tümü hayatını kaybetti.

Fabrikanın depo olarak kullanılan en alt katında başlayan yangın, kısa zamanda üst katlara sıçradı ve çıkışa açılan tek bir merdivenin bulunuğu fabrikada işçiler mahsur kaldı.

Polis ve askeri güçler olay yerine gönderilirken, yangında kaç kişinin kayıp olduğu belirtilmedi.

Yangının yaşandığı fabrikanın, Tazreen Fashions şirketine ait olduğu ve Wal-Mart, JC Penney, H&M, Marks & Spencer, Carrefour ve Tesco gibi dünyaca ünlü firmalara giysi ürettiği bildirildi.