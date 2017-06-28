111 imzacıya Haldun Dormen ve Mustafa Alabora da katıldı

Kanun hükmünde kararnameler (KHK) ile ihraç edilen akademisyen Nuriye Gülmen ve öğretmen Semih Özakça'nın dün (27 Haziran 2017) 111'inci gününe giren açlık greviyle ilgili, 111 kişi tarafından hazırlanan çağrı metnine Tiyatrocu Haldun Dormen, Mustafa Alabora ve HDP milletvekili Pınar Aydınlar da destek verdiklerini açıkladı.

Gazete Duvar'ın haberine göre, 111 gündür açık grevinde olan Nuriye Gülmen ve Semih Özakça için aydın, sanatçı, milletvekili, avukat ve insan hakları savunucusu 111 isim Hürriyet, Cumhuriyet, Birgün ve Evrensel gazetelerine ilan vermişti.

Aralarında Akın Birdal, Aslı Erdoğan, Ayşe Kulin, Ahmet Ümit, Barış Bıçakçı, Emrah Serbes, Ercan Kesal, Fatih Portakal, Ferzan Özpetek, Filiz Kerestecioğlu, Hayko Cepkin, Latife Tekin, Murathan Mungan, Müjde Ar, Menderes Samancılar, Özgür Mumcu, Özcan Alper, Rutkay Aziz, Selçuk Kozağaçlı, Şebnem Korur Fincancı, Türkan Elçi, Zülfü Livaneli ve Zuhal Olcay’ın da olduğu 111 isim “Nuriye ve Semih ölmesin. Çalışma hakları geri verilsin” diyerek çağrıda bulundu.

Tiyatrocu Haldun Dormen, Mustafa Alabora ve HDP milletvekili Pınar Aydınlar, yaptıkları açıklamalarla imzacılara destek verdiklerini açıkladılar.