BM ORTADOĞU'DA ÇIKMAZIN SONA ERMESİNİ İSTEDİ BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (A.A) - 11.02.2011 - BM Genel Sekreteri Ban Ki-mun'un, İsrail Savunma Bakanı Ehud Barak'a Ortadoğu barış sürecindeki çıkmazın sona ermesi gerektiğini söylediği bildirildi. BM Sözcülüğünden Genel Sekreterin Barak'la görüşmesine ilişkin yapılan açıklamada, ikilinin Ortadoğu barış sürecini ileri götürme çabalarını ele aldıkları, Genel Sekreterin Barak'a, Ortadoğu barış sürecindeki çıkmazın sona ermesi ve bu kapsamda İsrail'in BM, ABD, AB ve Rusya'dan oluşan Ortadoğu Dörtlüsü ile tam iş birliği yapması gerektiğini söylediği belirtildi. Görüşmede Genel Sekreterin İsrail'in, Gazze ve Batı Şeria'ya ilişkin son dönemde açıkladığı yeni adımları olumlu karşıladığı, İsrail'den açıkladığı bu önlemleri tam olarak uygulamasını ve Gazze'nin sıkıntılarını azaltacak daha başka adımlar atmasını istediği de kaydedildi. Açıklamada, Genel Sekreter ve İsrail Savunma Bakanının bölgedeki durumu da görüştükleri belirtilirken, görüşmede Mavi Marmara olayına ilişkin devam eden BM Soruşturma Komisyonunun çalışmasının ele alınıp alınmadığı konusunda bilgi verilmedi.