T24 LogoT24 Logo
Dünya

11.02.2011

11 Şubat 2011 09:59

BM ORTADOĞU'DA ÇIKMAZIN SONA ERMESİNİ İSTEDİ BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (A.A) - 11.02.2011 - BM Genel Sekreteri Ban Ki-mun'un, İsrail Savunma Bakanı Ehud Barak'a Ortadoğu barış sürecindeki çıkmazın sona ermesi gerektiğini söylediği bildirildi. BM Sözcülüğünden Genel Sekreterin Barak'la görüşmesine ilişkin yapılan açıklamada, ikilinin Ortadoğu barış sürecini ileri götürme çabalarını ele aldıkları, Genel Sekreterin Barak'a, Ortadoğu barış sürecindeki çıkmazın sona ermesi ve bu kapsamda İsrail'in BM, ABD, AB ve Rusya'dan oluşan Ortadoğu Dörtlüsü ile tam iş birliği yapması gerektiğini söylediği belirtildi. Görüşmede Genel Sekreterin İsrail'in, Gazze ve Batı Şeria'ya ilişkin son dönemde açıkladığı yeni adımları olumlu karşıladığı, İsrail'den açıkladığı bu önlemleri tam olarak uygulamasını ve Gazze'nin sıkıntılarını azaltacak daha başka adımlar atmasını istediği de kaydedildi. Açıklamada, Genel Sekreter ve İsrail Savunma Bakanının bölgedeki durumu da görüştükleri belirtilirken, görüşmede Mavi Marmara olayına ilişkin devam eden BM Soruşturma Komisyonunun çalışmasının ele alınıp alınmadığı konusunda bilgi verilmedi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanı "15 Temmuz" vakfının yöneticiliğine atandı...

Sözcü gazetesi davasında karar: 7 kişiye hapis cezası...

Erdoğan, Türkiye'nin ilk 'yerli otomobili'ni tanıttı: İnşallah birkaç yıl içinde...

Yerli otomobil resmi olarak tanıtıldı, işte özellikleri...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24