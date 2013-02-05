110 pilot istifa etti, komutanlar 'bu gidişle pilot kalmayacak' dedi

Türk Hava Kuvvetleri’nde zorunlu hizmet süresi olan 10 yılını dolduran 110 pilotun istifa etmesinin ardından, aralarında Balyoz Darbe Planı davasında hapis cezası verilen Orgeneral Bilgin Balanlı’nın da bulunduğu 17 komutan “Bu gidişle, uçağımızı kullanacak pilot kalmayacak” uyarısı yaptı.

Türk Hava Kuvvetleri’nden geçen hafta 80 pilotun istifa etmesinin ardından 30 pilot daha istifa etti.

Sözcü Gazetesi Ankara Temsilcisi Saygı Öztürk’ün haberi şöyle:

Balyoz olarak bilinen davada hapis cezası verilen aralarında Orgeneral Bilgin Balanlı’nın da bulunduğu 17 komutan, Türk Hava Kuvvetleri’nden ayrılmaya karar veren pilotlar için “Bu gidişle, uçağımızı kullanacak pilot kalmayacak” uyarısında bulundular.

Türk Hava Kuvvetleri’nde zorunlu hizmet süresi olan 10 yılını dolduran pilotların, gerek soruşturmalar, davalar gerekse ekonomik nedenlerle ayrılmak için istifa dilekçesi verdiklerini Sözcü gazetesi duyurmuştu. İstifa dilekçesi için başvurular 28 Şubat’a kadar devam ediyor. Geçen hafta 80 olan istifa sayısının, 110’a yükseldiği, komutanların istifaları durdurmak için yoğun bir çaba içine girdikleri bildirildi.

‘Alarm zilleri çalıyor’

Kendileri de pilot olan tutuklu komutanlardan Orgeneral Bilgin Balanlı ile 17 komutan askeri bazı birimlere gönderdiği mektupta pilotların istifalarının “alarm zillerinin çalması” olarak nitelediler.

‘Tehlikenin habercisi’

Orgeneral Bilgin Balanlı, Korgeneral Rıdvan Ulugüler, Tümgeneral Atilla Özler, Tümgeneral İsmet Taş, Tümgeneral Yalçın Ergül, Tuğgeneral Erhan Pamuk, Tuğgeneral Mehmet Eldem, Tuğgeneral Kubilay Baloğlu, Tümgeneral Bülent Kocabuç, Tümgeneral Ayhan Gümüş, Albay Çetin Can, Albay Namık Sevinç, Albay Mehmet Erkorkmaz, Albay Çetin Can, Yarbay Cenk Hatunoğlu, Yarbay S. Namık Kurşuncu, Yarbay N. Tunç Sözen ile Hava Personel Yarbay Cengiz Köylü birlikte kaleme alıp, adlarını, rütbelerini yazıp imzaladıkları ve yaklaşan tehlikeye dikkat çektikleri mektupta şu uyarılarda bulundular:

“Yaşanan olumsuzluklar, görevinin başında olanların sadece moral değerlerine darbe vurmamış, onlar üzerinde endişe, ürkeklik, güvensizlik duyguları yaratmış, sorumluluktan kaçma ve durumu idare etme davranışına yöneltmiştir. Özellikle pilotları suretle sistem dışına çıkma arayışına itmiştir. Moral değerlerine vurulan darbe, yıllardır Hava Kuvvetleri’nde sorun olan yetişmiş pilot kaybının daha da artarak devam etmesi sonucunu doğurmuştur. Bu yılın Ocak-Şubat döneminde Hava Kuvvetleri’nden istifa ve emeklilik yoluyla ayrılmak için müracaat eden pilot sayısı yaklaşan tehlikenin habercisidir.

‘Yüzde 15’i bulur’

“Ayrılmak isteyenlerin genele oranının yüzde 15’lere ulaşacağı anlaşılmaktadır ki bu rakam alarm zillerinin çalması için yeterlidir. Pilot miktarında oluşabilecek zafiyet, harekât esnasında bir miktar uçağın kullanılamayacağı anlamına gelmektedir. Devam eden davalarla tasfiye edilen yönetici ve lider seviyesindeki üst düzey pilot kaybı da göz önüne alınacak olursa sonuç bir felakete dönüşecektir.”

“Hava Kuvvetleri’nin yetişmiş insan günün heba edildiğini” belirten komutanlar, ‘Kartalın başı koparılmış, adeta başsız bırakılmıştır. Kartala baş olmaya aday bir orgeneral ve 4 korgeneral, 7 tümgeneral, 4 tuğgeneral olmak üzere 6 general saf dışı bırakılmıştır’ hatırlatmasında bulundu.