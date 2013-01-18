110 milyon dolara ayrıldı 200 milyon dolara barışacak

ABD’li golf şampiyonu Tiger Woods, 2010 yılında ihaneti yüzünden kendisinden ayrılan eski eşi Elin Nordegren'a yeniden birlikte olmak için 200 milyon dolarlık evlilik sözleşmesi teklifi yaptı. Woods, iki çocuğunun annesi olan İsveçli manken Nordegren’a boşanırken 110 milyon dolar tazminat ödemişti.

Star gazetesinde yer alan habere göre, boşandıktan sonra çok sayıda kadınla birlikte olan ancak hiçbirinin Nordegren’in yerini dolduramadığını belirten 37 yaşındaki sporcu, evlilik sözleşmesiyle boşanma halinde 200 milyon dolar ödeyeceğini taahhüt etti.

Teklife sıcak bakan 33 yaşındaki manken ise bir şart daha koştu. Nordegren teklifi ancak çapkınlığıyla ünlü eski kocası “Aldatma durumunda 350milyon dolar tazminat öder” maddesi koyarsa kabul edebileceğini söyledi. Woods’un teklifi kabul edeceği belirtiliyor.