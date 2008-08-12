110 kurşun sıkıldı yaralı yok

Şanlıurfa'nın Hilvan İlçesi'nde, 66 yaşındaki Mahmut Nedim Kalender'in evi, hasımları olduğu iddia edilen 2 kardeş tarafından kurşun yağmuruna tutuldu. 110 kurşun sıkılan evde, şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı.

Olay, dün gece ilçeye bağlı Ustahasan Köyü Çekören Mezrası'nda meydana geldi. İddiaya göre, Mahmut Nedim Kalender'in mezrada bulunan evine silahlı saldırı düzenlendi. Evinin duvarları taranan, pencere ve kapıları kırılan Kalender'in şikayeti üzerine gelen jandarma ekiplerinin yaptığı incelemede evin uzun namlulu tüfeklerle tarandığını belirledi. Olay yerinde yapılan aramada Kalaşnikof tüfeğe ait 81, G-3 piyade tüfeğine ait 29 boş kovan bulundu. Kalender, ölen ya da yaralanan olmayan saldırıyı aralarında husumet bulunan Ali İhsan ve Mustafa Demiryeri kardeşlerin yapmış olabileceğini söyledi. Bu iddia üzerine 2 kardeşi gözaltına alan jandarma soruşturmayı sürdürüyor.