-110 KİLOLUK YAVRU FİLİN ADI ANKETLE BELİRLENECEK İZMİR (A.A) - 09.02.2011 - İzmir Doğal Yaşam Parkı'nın filleri Begümcan ile Winner'in 110 kilo ağırlığında yavruları oldu. Yavru filin adı, anketle belirlenecek. İzmir Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Doğal Yaşam Parkı'nın en çok ilgi gören üyeleri arasında yer alan fillerin sayısı üçe yükseldi. Doğal Yaşam Parkı'nın 9 yaşındaki fili Winner ile 2008 yılında bir araya gelen 15 yaşındaki Begümcan doğum yaptı. Yaklaşık 610 gün süren gebeliğin ardından dünyaya gelen 110 kilo ağırlığındaki yavru dişi filin adının anketle belirlenmesi kararlaştırıldı. İzmir Doğal Yaşam Parkı Müdürü Hakan Öztürk, Türkiye'deki ilk fil doğumuna tanıklık ettiklerini, annenin ve yavrunun sağlık durumunun çok iyi olduğunu bildirdi. Soyları tükenme tehdidi altındaki Asya fillerinin Türkiye'de ilk kez İzmir'de yavrulamasının heyecan verici olduğunu belirten Öztürk, anne sütü emmeye başlayan yavru filin sağlıklı bir şekilde dünyaya gelmesiyle günlerdir uykusuz bekleyen bakıcı ve uzmanların rahat bir nefes aldığını kaydetti. Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu da Doğal Yaşam Parkı'na giderek Begümcan ve yavrusunu ziyaret etti. Minik file ilişkin isim önerilerinin, ''www.izmir.bel.tr'' internet sitesine iletilebileceği kaydedildi. -ANNE HİNDİSTAN, BABA İSRAİL'DEN, YAVRU ''YERLİ MALI''- Hindistan'da 1996'da doğan anne Begümcan, 2 yaşındayken Hindistan Cumhurbaşkanı'nın hediyesi olarak İzmir'in unutulmaz fili Pak Bahadur'a arkadaşlık etmek üzere kente getirildi. Pak Bahadur'un 21 Temmuz 2007'de hayatını kaybetmesinin ardından İsrail Ramat Gan Hayvanat Bahçesi'nde 2002 yılında dünyaya gelen Winner adlı erkek fil, 2008'de Fuar Hayvanat Bahçesi'ne getirildi. İzmir Doğal Yaşam Parkı Danışmanı Prof. Dr. Nilüfer Aytuğ, doğumun uluslararası alanda çok büyük yankı uyandıracağını kaydederek, şu bilgileri verdi: ''Nesli tükenme tehdidi altındaki Asya fillerinin üremesi için dünyada çeşitli çalışmalar yapılıyor. Hatta suni döllenme yollarının bile deneniyor. Dünyada bugüne dek sadece belli başlı hayvanat bahçelerinde başarılı olan üreme çalışmasının İzmir Doğal Yaşam Parkı'nda doğal yollardan gerçekleşmesi büyük önem taşıyor. Soyu tükenmekte olan bir hayvan grubu adına bu üreme çok önemli katkı olacak. Doğumun burada doğal yollardan gerçekleşmesi, İzmir Doğal Yaşam Parkı'ndaki bakım koşulları, yaşam alanları ve beslenmelerinin ne kadar iyi olduğunu da kanıtlıyor.'' -ANNE BEGÜMCAN, ZİYARETÇİLERLE KARŞILAŞTIRILMAYACAK- İzmir Doğal Yaşam Parkı, Sasalı bölgesinde 425 bin metrekare alan üzerinde oluşturuldu ve 30 Kasım 2008'de açılışı yapıldı. Burada 15 bin metrekare yaşam alanına sahip olan Begümcan ve Winner, vahşi doğadaki yaşamlarını aratmayacak koşullarda, tutsaklık duygusunu hissetmeden yaşamaya başladı. Bu da iki Asya filinin doğal yollardan üremesini sağladı. Hijyenik koşullarda gerçekleşen doğumun ardından yavru Asya filinin bir süre daha kapalı alanda tutulacağını dile getiren uzmanlar, Begümcan'ın tanımadığı kişilerin yavrusuna yaklaşmasından tedirgin olduğunu, bu yüzden saldırganlaşabileceğini ve bu dönem geçene kadar ziyaretçilerle karşılaşmasına izin verilemeyeceğini belirttiler. Asya filleri, yaşayan iki fil türünden biri, aynı zamanda Asya'da yaşayan en iri hayvan olarak biliniyor. Bu tür genelde Bangladeş, Hindistan, Sri Lanka, Çinhindi ve Endonezya'nın bazı yerlerinde yaşıyor. Nesli tehlikede olan Asya fillerinden dünyada sadece 25 bin 600 ila 32 bin 750 arasında hayvanın yaşadığı tahmin ediliyor. Türkiye'deki nesli 19. yüzyılda tükenen Asya fillerinin ömrü ortalama 60 yılken, evcil fillerin ömrü 80 yıla çıkabiliyor.