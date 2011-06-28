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Yaşam

110 KİLOLUK VATOZ BALIĞI ŞAŞIRTTI İSTANBUL (A.A)

28 Haziran 2011 17:56

-110 KİLOLUK VATOZ BALIĞI ŞAŞIRTTI İSTANBUL (A.A) - 28.06.2011 - Marmara Denizi'nde ava çıkan balıkçılar, dev bir vatoz balığı yakaladı. Beylikdüzü Gürpınar açıklarında üç gün önce balıkçı ağlarına takılan 110 kilogram ağırlığındaki vatoz balığı, Balıkçı Kenan'ın Beylikdüzü Yeşilvadi'deki tesislerinde sergilenmeye başlandı. Görenleri hayrete düşüren vatoz balığı, daha sonra mumyalanarak Türkiye Deniz Canlıları Müzesi'ndeki yerini alacak. Balıkçı Kenan Balcı, yakalanan balığın normal bir vatoz balığından çok daha büyük olduğunu belirterek, ''Kuyruğunu büyük ihtimal küçükken köpekbalığı yemiş, yoksa bunun kuyruğu 3 metre civarında olurdu'' dedi. Balcı, bugüne kadar en büyük 30 kilogramlık bir vatoz gördüğünü aktararak, ''Bu kadar büyüğünü ben de görmedim. Bu devin devi. Müzemizde vatoz çeşitleri var, ancak bu boyutlarda ilk olacak'' diye konuştu. Balcı, müzelerinin dünyada ilk, Türkiye'de tek olduğunu vurgulayarak, ''Yaklaşık 2 bin deniz canlısının olduğu müzemize giriş ücretsiz. Burada 5 kilogram ile 1 ton 200 kilogram arasında bulunan balıklarımız var. Ayrıca burada 25 yıllık mumyalanmış balıklarımız da görülebilir. Müzemizi ziyaret eden çocuklara da çeşitli hediyeler veriyoruz'' dedi.

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