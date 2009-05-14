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Yaşam

110 hapla yakalandı, serbest kaldı

24 yaşındaki A.S.’nin üzerinden 110 adet uyuşturucu hap çıktı. 'İçiciyim' diyince mahkeme tarafından serbest bırakıldı.

14 Mayıs 2009 03:00

İstanbul’dan bir yolcu otobüsüyle Kırklareli’nin Lüleburgaz İlçesi’ne gelen 24 yaşındaki A.S.’nin üzerinden 110 adet uyuşturucu hap (Captagon) çıktı. A.S. çıkartıldığı mahkedeme, “İçiciyim” diyince tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Lüleburgaz İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İstanbul’dan yolcu otobüsü ile Lüleburgaz’a gelecek olan A.S.’nin üzerinde çok sayıda uyuşturucu nitelikli hap olduğu yönünde ihbar aldı. Bunun üzerine ekipler, A.S.’nin içinde bulunduğu yolcu otobosünü TEM otoyolu Lüleburgaz çıkışında durdurdu. Yapılan kimlik kontrolünün ardından A.S. tespit edildi ve aramada üzerinden 110 adet Captagon hapı çıktı.

Ele geçirilen Captagon’lara el konulurken, gözaltına alınan ve polisteki ifadesinin ardından ‘Uyuşturucu hap temin etmek, satmak ve bulundurmak’ suçlarından mahkemeye sevk edilen A.S., “Ben satıcı değilim, içiciyim” diye ifade verince tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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