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11 yıllık evlik çift, 11'inci tüp bebek denemesinde çocuk sahibi oldu

Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ, (DHA)- YOZGAT'ın Boğazlıyan ilçesinde yaşayan 11 yıllık evli Zehra-Raşit Murat çifti, 11'inci tüp bebek denemesinde bir kız çocuğu sahibi oldu

26 Nisan 2018 13:22

Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ, (DHA)- YOZGAT\'ın Boğazlıyan ilçesinde yaşayan 11 yıllık evli Zehra-Raşit Murat çifti, 11\'inci tüp bebek denemesinde bir kız çocuğu sahibi oldu.
Boğazlıyan ilçesinde yaşanan çiftçi Raşit Murat (33) ile eşi Zehra Murat (28) evlat sahibi olmak için tüp bebek yöntemine başvurdu. Çeşitli hastanelerde daha önce 6 kez tüp bebek yöntemini deneyen Murat çifti, çocuk sahibi olamadı. Zehra ve Murat çifti, 4 yıl önce Kayseri\'de özel bir hastaneye başvurdu. Burada da 4 kez tüp bebek yöntemini deneyen Zehra Murat, 11\'incide bir kız bebek dünyaya getirdi. Çift, kızlarına Zehra ismini koydu.
Ailenin doktoru Doç. Dr. Şeyma Fenercioğlu, \"Zehra-Raşit Murat çifti ile 4 yıl önce tanıştık. Bize 6 başarısız tüp bebek denemesinden sonra başvurmuşlardı. Bizimle ikinci denemede bir gebelik elde ettik. İkiz bebek hamileliği oldu ama 18 haftada bu gebeliği kaybettik. Sonraki iki denememizde embriyo kalitemiz çok iyi olmadı. Çiftimiz, 3 kilo 150 gram ağırlığında sağlıklı bir kız çocuğu sahibi oldu. Başarısız tüp bebek denemelerinden sonra hastalar asla umutsuzluğa kapılmamalıdır. Her tüp bebek denemesinin başarı şansı var. Başarısız bir denemeden sonra hastaya farklı tedaviler uygulayarak tedavi şansımızı artırıyoruz\" ifadelerini kullandı.
Anne Zehra Murat ise, \"11 yıldır evliyiz. 11\'inci denememizde bebeğimizi kucağımıza aldık. Hiç pes etmedik, hep mücadele ettik. İkiz bebeğimiz oldu. Onları erken doğumla kaybettik. Ondan sonra yılmadık, bebeğimizi kucağımıza aldık. Bizim durumumuzda olanlar mücadele etsin, pes etmesinler. Biz hiçbir zaman usanmadık\" şeklinde konuştu.
Raşit Murat da çok mutlu olduğunu belirterek, \"Çok şükür çocuğumu kucağımıza alma şansımız oldu. Allah olmayan ve isteyen herkese nasip etsin\" dedi.

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