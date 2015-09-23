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Spor

11 yıl sonra komadan uyandı, Federer'i sordu!

Jesus Aparicio, "Birden aklıma geldi ve Roger'ı sordum. Emekli olduğunu düşünmüştüm" dedi

Amerika Açık&#39;ta Novak Djokovic&#39;e 3-1 yenilen Roger Federer (sağda) ikincilikle yetinmek zorunda kalmıştı

23 Eylül 2015 11:51

Tenis efsanesi Roger Federer'in hayranı olan İspanyol vatandaşı Jesus Aparicio, 2004 yılının Aralık ayında geçirdiği trafik kazası sonrası komaya girdi. 11 yıl sonra, 27 Ağustos'ta mucize eseri hayata dönen Aparicio'nun ilk sözleri "Federer ne yaptı?" oldu.

Tennisworld.com'a konuşan Aparicio, "Birden aklıma geldi ve Roger'ı sordum. Emekli olduğunu düşünmüştüm. 34 yaşında hala tenis oynadığını ve dünyanın iki numarası olduğunu söylediklerinde beni kandırdıklarını sandım. 17 kez grand slam şampiyonu olduğunu söylediklerini ellerimi yüzüme götürdüm. Hala iyi oynadığını öğrenmek şaşırtıcı oldu. Emekli olmadan bir maçını izlemek istiyorum, belki de 18. şampiyonluğunu..." dedi. 

 

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