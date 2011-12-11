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11 yıl önce nasılmış; şimdi nasıl!

"Adını Feriha Koydum" dizisinin Hande’si Ceyda Ateş’in eski fotoğrafı ortaya çıktı.

11 Aralık 2011 02:00

T24 - Dizinin kötü karakteri olarak tanınan Ceyda Ateş, adeta evrim geçirmiş. Ateş’in 11 yıl önce lise son sınıftayken çektirdiği bir fotoğraf internete düştü. 

Ünlü oyuncu, estetik ameliyatlarla, Deniz Akkaya gibi, bambaşka bir görüntüye kavuşmuş. Habertürk'ün haberine göre; burnunu yaptıran, dudaklarına ve göğüslerine silikon taktıran, dişlerini yaptıran Ceyda Ateş’in doğal sarışın olmadığı da ortaya çıktı.

Ceyda Ateş, Adını Feriha Koydum’da kapıcı kızı olan Feriha’yı küçük gören Hande adlı zengin kızını canlandırıyor. 



Ateş, 10 yıl önce Hayat Bağları adlı dizide kapıcı kızı olmasına rağmen etrafına yalan söyleyen bir kızı canlandırmış.






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