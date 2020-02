11 yıl aranın ardından yeniden çekilmeye başlanan Will & Grace 2020'ye dek sürecek

1998’den 2006’ya sekiz sezon süren ve 11 yıl sonra yeniden çekilmeye başlanan komedi dizisi Will & Grace'in 2020 yılına dek süreceği açıklandı.

Dizinin başrol oyuncularından Debra Messing tarafından duyurulan dokuzuncu sezon, eylül ayında yayına girmişti. NBC ekranlarında sevenleriyle buluşan dizi, yeniden hit olmayı başardı. Onuncu sezonun çekimlerinin ardından dizi on birinci sezonun da çekildiğini duyurdu. Ve sezon başı bölüm sayısı on üçten on sekize yükseltildi.

NBC sözcüsü Robert Greenblatt, “Takip ettiğim kadarıyla hiçbirimiz doyamadık ve şimdi yeni bölümlerin çekildiğini duymak kulağa çok hoş geliyor, Will & Grace tartışmasız en güzel dizilerden biri” dedi.

Daha kapsayıcı bir Will & Grace

Dizinin başrol oyuncularından Eric McCormack 2003’te GLAAD Medya Ödülleri’nde, eğlence sektöründe LGBTİ’lerin eşit hakları elde etmesi yolunda çaba sarf eden yüzlere verilen Vanguard ödülünü kazanmıştı. Bir yıl sonra (2004) dizinin başrol oyuncularından Megan Mullally (Karen) ise medyada LGBTİ görünürlüğünü arttıran kişilere verilen Golden Gate ödülünün sahibi olmuştu.

Dizinin en çok aldığı eleştirilerden birisi eşcinsel erkek odaklı gidiyor olması, transların sorunlarına eğilmemesi, kadın eşcinselliğini ve biseksüelliğini yeterince görünür kılmıyor olmasıydı.

Dizinin oyuncularından Debra Messing bir açıklama yaparak dizinin bu versiyonunda daha geniş bir LGBTİ odağı olacağını; queerlerin ve transların sorunlarına daha çok yer verileceğini açıkladı.

“Gey ve lezbiyen olmayı anlatmak, 20 yıl önce başladığımız yerde kalmadı. Geçen yıllar içinde çok şey değişti ve şimdi yepyeni bir dünyadayız. Bence Will & Grace’in yeniden çekiliyor olması tüm LGBTİ kimlikleri kutlamak için bir fırsat. Daha çok anaakım olarak adlandırabileceğimiz televizyon kanallarında bunu gösterebilecek olmak harika.”