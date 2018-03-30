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11 yaşındaki Türk balerinden büyük başarı

Orhan SENCER / İSTANBUL, (DHA) - TÜRK balerin Yasemin Kayabay, 2018 Uluslararası Tallinn Bale Yarışması’nda üçüncü olarak, bale dünyasının en prestijli yarışmalarından “YAGP 2018”in New York’taki finaline katılmaya hak kazandı

30 Mart 2018 19:49

Orhan SENCER / İSTANBUL, (DHA) - TÜRK balerin Yasemin Kayabay, 2018 Uluslararası Tallinn Bale Yarışması’nda üçüncü olarak, bale dünyasının en prestijli yarışmalarından “YAGP 2018”in New York’taki finaline katılmaya hak kazandı.

21-26 Mart tarihleri arasında düzenlenen 2018 Uluslararası Tallinn Bale Yarışması’na kabul edilen ve 11-14 yaş kategorisinde A grubunun en genç yarışmacısı olan 11 yaşındaki Yasemin Kayabay, klasik bale kategorisi olan 1. turda “Fairy Doll - Taş Bebek Perisi” varyasyonunu başarı ile sergileyip 2. tura yükseldi. Koreografisini Gökçe Sönmemiş’in yaptığı, müziğini Ayhan Mutlu’nun düzenlediği “Ninni” isimli modern varyasyon ile 2. turu da başarıyla geçen Kayabay, finale kaldı. Yasemin Kayabay, finalde sergilediği performansla üçüncülük ödülünü elde ederek, bale dünyasının en prestijli yarışmalarından “YAGP 2018”in New York’taki finaline katılmaya hak kazandı. Kayabay’a ayrıca Zürih Dance Academy, Berlin State Ballet okullarından kısa süreli eğitim bursu ile Kore Ballet Foundation’dan yaz okulu bursu verildi.

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