11 yaşındaki Mazlum Akay'ın ölümü Meclis gündeminde

- Hülya Karabağlı

Ankara

Bağımsız Mersin Milletvekili Ertuğrul Kürkçü, Adana’nın Yüreğir ilçesi Anadolu Mahallesi’nde 29 Temmuz günü yaşanan protesto eyleminde 11 yaşında hayatını kaybeden Mazlum Akay’ı, Meclis gündemine taşıdı. Kürkçü, İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin’e, “Mazlum Akay’ın öldürülmesinden sorumlu tutularak gözaltına alınan, idari, adli soruşturmaya uğrayan güvenlik görevlileri var mıdır” diye sordu. Bakkaldan çıkan Akay’ın, eylem sırasında güvenlik güçlerinin rastgele atışı nedeniyle başına isabet eden gaz bombası nedeniyle öldüğü iddia ediliyor.

Güvenlik güçlerince öldürülen 501. çocuk mu?

TBMM Başkanlığı’na verdiği soru önergesinde Kürkçü, güvenlik güçlerince ölen çocuk sayılarına ilişkin yerli ve yabancıların verdikleri istatistiklere yer verdi. Buna göre, Muzlum Akay, İngiltere’de yayımlanan TheGuardian gazetesinin konuyla ilgili olarak verdiği haberde yer alan bir istatistiğe göre, 1988’den bu yana Türkiye’de güvenlik güçlerince öldürülen 501. Çocuk. İnsan Hakları Derneği (İHD) Çocuk Hakları Komisyonu'nun Haziran 2012'de yayınladığı verilere göre ise 1988’den bu yana en az 552 çocuk, kolluk güçlerinin eylemi sonucu öldürüldü”.

Kürkçü’nün Bakan Şahin’e yönlendirdiği sorular şöyle.

-Kaç çocuk yaşam hakkı güvenlik güçlerince ihlal edildiği için hayatını kaybetmiştir? Bu ihlallerden kaçı AKP iktidarı sırasında gerçekleşmiştir?

-Kaç güvenlik görevlisi 1988’den bugüne bu çocukların yaşam hakkını ihlalden sorumlu bulunarak kovuşturmaya uğramış, yargılanmış ve mahkûm edilmiştir?

-Mazlum Akay’ın öldürülmesinden sorumlu tutularak gözaltına alınan, idari ve/veya adli soruşturmaya uğrayan güvenlik görevlileri var mıdır?

-Kaç kişinin yaşam hakkı -kamu oyunda “gaz” olarak genellenen- çeşitli “kimyasal ajanların” toplumsal olaylarda güvenlik kuvvetlerince kontrolsüz ve aşırı kullanımı sonucu ihlal edilmiştir?

-Kaç güvenlik görevlisi toplumsal olaylarda “kimyasal ajanların” kontrolsüz ve aşırı bir şekilde kullanımı sonucu gerçekleşen yaşam hakkı ihlalinden sorumlu tutularak adli soruşturmaya uğramıştır? Kaç kişi bu soruşturmalar sonucu adli ya da idari cezalara çarptırılmıştır?