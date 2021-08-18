11 yaşındaki kuzenine cinsel istismarda bulundu, aile şikâyetçi olmadı

Adıyaman’ın Kızılcapınar köyünde 11 yaşındaki kuzenine cinsel istismarda bulunan 31 yaşındaki İ.K., tutuklandı. Çocuğun ailesi İ. K.’dan şikâyetçi olmazken, İ.K’nın daha önce de köyde birine cinsel istismarda bulunduğu ve üzerinin örtüldüğü belirtildi.

İddiaya göre İ.K., evde kimse yokken amcasının 2’nci kattaki evine sabah saat 04.00-05.00 arası merdiven dayayarak camdan içeri girdi. 11 yaşındaki çocuğa cinsel istismarda bulunan İ.K. verdiği ifadede olayı reddetti. Ancak, İ.K. sabah saat 04.00-05.00 arası evde uyuyan çocuğu uyandırmak için beline dokunduğunu itiraf etti. Cinsel istismara maruz kalan çocuk ise yaşadıklarını hastanedeki psikoloğa anlattı. Tedavisi biten çocuk, ailenin isteği üzerine kendilerine teslim edildi.

Gazete Duvar’dan Hacı Bişkin’in haberine göre, Adıyaman 1. Sulh Ceza Hakimliği, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk İzleme Merkezi Adli Görüşme Değerlendirme raporunun içeriğini, gece vakti şüphelinin izinsiz bir şekilde eve girmesini kuvvetli suç şüphesi olarak değerlendirdi. Ayrıca Mahkeme, İ.K.’nin çocuğun cinsel istismarı suçunu işlediği hususunda mağdur beyanlarını, delillerin tam olarak toplanmaması, şüphelinin delilleri karartma şüphesini göz önünde bulundurarak İ.K.’nin tutuklanmasına karar verdi.

İ. K’nin 10 yıl önce de köyde birine cinsel istismarda bulunduğu ve üzerinin kapatıldığı belirtildi.