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Yaşam

11 yaşındaki kıza otogar tuvaletinde tecavüz

Iğdır'da 4 yıl önce eşi tarafından terk edilen 4 çocuk annesi, 36 yaşındaki Şükran Y.'nin kızı 11 yaşındaki A. Y., tecavüze uğradı.

28 Ağustos 2011 03:00

T24 - Iğdır'da 4 yıl önce eşi tarafından terk edilen 4 çocuk annesi, 36 yaşındaki Şükran Y.'nin kızı 11 yaşındaki A. Y., tecavüze uğradı. Şikayet üzerine otogarda tuvalet işleten M.K., yakalanarak tutuklandı.


Emek Mahallesi'ndeki gecekondu bir evde biri zihinsel engelli olmak üzere 4 çocuğuna tek başına bakmaya çalışan Şükran Y., kızının tecavüze uğramasından üzerine kuma getirdiği 21 yaşındaki E.D. ile Adana'ya gittini öne sürdüğü eşi Hüsamettin Y.'nin sorumlu olduğunu savundu. Geçimlerini sağlamak için evlere temizliğe gitmek zorunda kaldığını, bu nedenle çocukları ile yeterince ilgilenemediğini belirtirten Şükran Y., "Sapık, kızımı geçen ay kandırıp evimize yakın otogar tuvaletine götürüp tecavüz etti. Tutuklandı. Kızımın yüzüne bakamıyorum. Ona sahip çıkamadığım için hayatım boyunca kendimi affetmeyeceğim" dedi.


Zihinsel engelli en büyük çocuğu 12 yaşındaki Ali'yi de okula göndermek istediğini belirten anne Şükran Y., "Kazandığım para ile ancak 50 lira olan evin kirası ve mutfak ihtiyacını karşılayabiliyorum. Tüm olumsuzluklara rağmen 10 yaşındaki oğlum Ercan da ablası ile aynı okula gidiyor. Eşim bizi terk ettikten 21 gün sonra dünyaya gelen kızım Nisanur ise babasını hiç görmedi. Allah komşularımızın eksikliğini vermesin. Bazen onlar gönderirse yemek yiyebiliyoruz" diye konuştu


Fatih İlköğretim okulu üçüncü sınıf öğrencisi A. Y., okuyup hakim olmak istediğini söyledi. Annesini çok sevdiğini belirten A. Y., "Babam terk edince annem bize dört elle sarıldı. Kendisine ev işlerinin dışında yardım edemediğim için üzgünüm. Kötü insanlarla mücadele için tek bir hayalim var o da hakim ya da savcı olmak. Bize önce en büyük kötülüğü babam yaptı. Ne zaman el ele tutuşan bir çocukla babayı görsem ağlıyorum. Ama bu kötü günlerin bir gün biteceğine inanıyorum" diye konuştu.


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