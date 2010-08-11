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Yaşam

11 yaşındaki kıza camide taciz skandalı

Tekirdağ'da bir caminin Kuran kursuna katılan 11 yaşındaki kız temizlik görevlisi tarafından taciz edildi.

11 Ağustos 2010 03:00

T24- Tekirdağ’da caminin temizlik işlerini yapan 37 yaşındaki E.D., Kuran kursuna gelen 11 yaşındaki Y.G.’yi tuvalete götürerek taciz ettiği iddiasıyla gözaltına alındı.


Tekirdağ Zafer Mahallesi Kırklar Tekkesi Sokağı üzerinde bulunan Özgürlüler Camisi’nde açılan Kuran kursuna katılan Y.G., dün kurs çıkışı evine gitti. Evde kitabını unuttuğunu fark ederek, camiye geri dönen Y.G.'nin önünü kesen caminin temizlik görevlisi E.D., ‘Sana Kuran okumayı öğreteceğim’ diyerek küçük kızı cami tuvaletine götürdü. Burada iddiaya göre Y.G.'yi kucağına alıp yüzünü öperek elleri ile taciz etti.

Eve dönen Y.G. olayı annesine anlattı. Anne, kızı ile birlikte Çarşı Polis Merkezi’ne giderek şikayetçi oldu. Psikolog eşliğinde ifadesi alınan Y.G., E.D.’nin kendisini camii tuvaletine götürerek elleri ile vücudunu okşadığını söyledi. Bunun üzerine E.D., polis tarafından gözaltına alındı. Daha önce 2 kez evlenip boşandığı anlaşılan E.D. emniyetteki ifadesinde suçlamaları kabul etmeyerek, “Ben kimseyi taciz etmedim. Yanlış anlaşılma kurbanı oldum. Suçsuzum” dedi.

E.D.'nin polisteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi.

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