11 yaşındaki kayıp kızın cesedi bulundu

Kırşehir'de 5 gün önce kaybolan 11 yaşındaki kız çocuğunun 7 parçaya ayrılmış cesedi, şehir çöplüğünde bulundu.



Şehir çöplüğünde çalışan işçiler, yedi parçaya ayrılmış kız çocuğuna ait ceset buldular. İşçilerin bildirmeleri üzerine olay yerine gelen güvenlik güçleri, yüzü tanınmayacak bir hale gelmiş kız çocuğunun cesedini incelemeye aldı. Ceset üzerinde cep telefonu, kolye ve bir mağazadan alınmış yazar kasa fişi bulundu.



Kırşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırılan cesetle ilgili yapılan incelemede, parçalanmış haldeki cesedin, Cumartesi günü kaybolduğu öğrenilen, Hürriyet İlköğretim Okulunun 5. sınıf öğrencisi Sabire Akçakaya'ya ait olduğu belirlendi.



Boztepe yolu üzerindeki şehir çöplüğündeki ceset parçalarının, özel bir temizlik firmasına ait çöp aracı ile Bağbaşı Mahallesi'nden toplanan çöplerin boşaltıldığı alanda bulunduğu öğrenildi. Yetkililer, olayla ilgili bir kişinin gözaltına alındığını, soruşturmanın sürdüğünü kaydettiler.