11 yaşındaki Esat Gökçe 'hafızlık yarışması'nda Türkiye birincisi oldu

Sinan HARMANCI/AMASYA, (DHA)- AMASYA\'da Hattat Hamdullah İmam Hatip Ortaokulu 6’ncı sınıf öğrencisi Esat Gökçe (11), Diyarbakır’da düzenlenen hafız erkek öğrenciler arasındaki finalde Türkiye birincisi oldu.

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın organizasyonuyla Diyarbakır’ın Sur İlçesi tarihi Ulu Cami’nde düzenlenen hafız erkek öğrenciler arasında gerçekleşen Türkiye Finali yarışmasında Amasya İl Müftülüğü Şehit Alper Kalem Kur’an Kursu hafızlarından ve Hattat Hamdullah İmam Hatip Orta Okulu 6’ncı sınıf öğrencisi Esat Gökçe, Türkiye birinciliğini kazandı. Hafızlığını 9 ay sürede tamamlayan ve katıldığı yarışmada başarı elde den Gökçe\'yi İl Müftüsü Abdulkadir Keşvelioğlu tebrik etti.

Yarışmada, İstanbul\'dan katılan Mustafa Şirin ikinci, Düzce\'den katılan Hamza Öztaş da üçüncü oldu.

Esat Gökçe\'nin babası Ali Osman Gökçe, çocuğunun başarılı oldduğu için Allah\'a şükrettiğini belirterek, \"Bugünleri gösterdiği için Allah\'a şükürler olsun. Okul ve hafızlık derslerinin birlikte yürütülmesinin zor olduğunu ancak oğlunun düzenli çalışarak bunu başardığını belirten Gökçe, oğlumun üzerinde emekleri olan hocalarına teşekkür ediyorum\" dedi.



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