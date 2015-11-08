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Yaşam

11 yaşındaki Deha’nın hayatta kalabilmesi için son 1 hafta

Kalp yetmezliği olan Deha İdil kalp nakli olmazsa hayatını kaybedebilir

08 Kasım 2015 17:26

Ankara’da doğuştan kalp yetmezliği olan 11 yaşındaki Deha İdil, eğer bir hafta içinde gerekli donör bulunup, kalp nakli olmazsa hayatını kaybedebilir.

Hürriyet’ten Zeynep Güçlücan’ın haberine göre, Deha'nın annesi, babası, dedesi perişan... Emniyet mensubu olan anne babası görevlerinden dolayı sadece çok üzgün olduklarını belirterek açıklamada bulunamadılar. Dede ise; 'Organ bağışını yaygınlaştırın, bir insanın başka bir bedende yaşadığını bilmek kadar güzel bir şey var mı? Rica ediyorum insanlar böyle düşünsün' diyerek seslendi. İki gün önce kalbi duran çocuk, doktorların müdahalesi sonucu yaşama döndürüldü. Başkent Ankara Hastanesi'nde yaşam destek ünitesine bağlı olarak hayata tutunmaya çalışan küçük kızın anne-babasının endişeli bekleyişi devam ediyor. Kalp nakli için gerekli olan 0-18 yaş arasında AB (+) veya 0 (+) donörün bulunması için yetkililerden ve duyarlı vatandaşlardan yardım isteyen İdil’in anne ve babası iyi bir haber bekliyor.

 

Dede: organ bağışı yaygınlaşsın

 

Telefonla ulaştığımız Deha'nın dedesi, Mustafa İdil organ bağışının yaygınlaşmasını dilerken "Bir bedenin başka bir bedende yaşamasını görmek kadar güzel bir şey var mı" dedi.

 

İşte dedenin sözleri:

 

'Deha baygın vaziyette yatyor, kendisine kalp nakli yapmak gerekiyor. Doktorlar uyutuyor, uygun donör bulunamadı, insanlardan bilinçli olmalarını bekliyoruz. Öldükten sonraki süreçte bir insanın başka bir insan üzerinde yaşayacağını bilmek kadar güzel bir şey yok.

 

Organ bağışını herkes yaysın

 

Herkes organ bağışını yaygınlaştırsın, duygusal olarak düşünsün. Deha'yı 10-15 gün uyutma durumları var.

 

Şahıs olarak kimse başvurmadı

 

Şahıs olarak herhangi bir başvuru yok, hastaneler yardımcı olmaya çalışıyor ama uygun donör yok bekliyoruz

 

Dede hayırseverlere seslendi

 

Hastane yardımcı oluyor, Dedesi olarak bekliyoruz, hayırseverler insanlardan yardım bekliyoruz, duyarlı olmalarını bekliyoruz"

 

Deha'ya donör bulunması konusunda yardımcı olmak isteyenler...

 

Deha'ya yardım etmek isteyenler, Başkent Ankara Hastanesi Kalp Damar Cerrahisi bölümüne başvuru yapabilirler...

Başkent Hastanesi: 0312  203 68 68

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Deha İdilkalp nakliorgan bağışıankara

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