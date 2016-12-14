11 yaşındaki çocuktan psikolojik danışmanlık hizmeti

New York'ta yaşayan 11 yaşındaki bir çocuk kentin bir metro durağında yetişkinlere psikolojik danışmanlık hizmeti vermeye başladı.

New York Post gazetesinin haberine göre Ciro Ortiz ismindeki 6. sınıf öğrencisi Brooklyn'de Bedford L metrosu durağında açtığı tezgahında yetişkinlere "duygusal tavsiye" veriyor. Ortiz'in 5 dakikalık seansının ücreti 2 dolar.

Porto Riko asıllı Ortiz'in çalışma saatleri ise Pazar günleri 12 ile 14 arasında.

Yakın zamanda bir çiftin kendisine danıştığını söyleyen Ortiz, adamın karısının vegan olmasından ötürü mutsuz olduğunu aktarıyor.

Ortiz gazeteye açıklamasında "Ben de ona karısının o et yediği için kendisine kızmadığını söyledim. Kadın da adam gibi istediğini yemede özgür. Yani bununla yaşamak zorundalar" dedi.

Geçmişte okulda kendisinin ezildiğini söyleyen Ortiz, cep harçlığı çıkarmak için limonata satmak yerine psikolojik danışmanlık vermenin daha iyi bir fikir olduğunu düşünmüş.

Post gazetesine konuşan Ortiz'in annesi Jasmine Aequitas "Ciro oldukça hassas bir çocuk. Bu işe başladığı ilk gün oldukça zorlandı. Gergindi ve kendinden emin değildi. Birkaç Pazar gününden sonra harika insanlarla tanıştığını ve pek çok arkadaşı olacağını söyledi" dedi.

Ciro'nun babası Adam Ortiz ise "Ciro her zaman olduğu yaştan çok daha olgundu" diye konuştu.

Ortiz işlerin iyi olduğu bir günde 50 dolar kazanabiliyor. Ancak Ortiz'in psikoterapist olmak gibi bir hayali yok. Onun yerine video oyunları tasarlamak istiyor. Ortiz okuldan nefret ettiğini söylüyor ama Fen ve İngilizce derslerinde oldukça başarılı.

Çocuk danışman Ortiz bilgeliğini kendisini herkese karşı nazik olmaya ve hayallerinin peşinden gitmesi için teşvik eden anne ve babasından aldığını söylüyor. Ortiz ailesi oğulları çalışabilsin diye pazar günlerini bir metro durağında bekleyerek geçiriyor.

Ortiz'in müşterileri de danışmanlık hizmetinden çok memnun.

Baba Ortiz "Birisi bize gelip Ciro'nun ona söylediklerini uzun zamandır kendisinin de hissettiğini söylemişti" diyor.

Ciro Minecraft oyununa ve çizgi romanlara bayılıyor ancak kazandıklarını sadece kendisi için harcamıyor.

Adam Ortiz oğlunun okul arkadaşlarına yemek ve ara öğünler ısmarladığını ve parasıyla "bencillik" yapmadığını söyledi.

Ciro Ortiz'e göre yetişkinlerin en büyük sorunu değişimi kabul edememeleri.

"Büyükler geçmişte hissettiklerini geç anlıyor ve her şeyin eskiden daha iyi olduğunu düşünüyor" diyor Ortiz.

Buna da bir tavsiyesi var Ortiz'in: "Değişimi kabul etmeliyiz. Bu her zaman olacak. Hayat devamlı değişiyor".