11 yaşındaki 'çocuk sürücü' ve babası trafik polislerine zor anlar yaşattı

Bolu'da polis, 11 yaşındaki çocuk ile babasının kullandığı biri plakasız iki otomobili evrakları eksik olduğu için bağlamak istedi. Baba ve oğlu polise tepki gösterdi. Tartışma sırasında çocuk sürücü, otomobillerden birisine binip kaçarken, ona engel olmak isteyen polis memuru aracın altında sürüklenmekten son anda kurtuldu.

D-100 Karayolu kenarındaki yan yoldan seyreden plakasız hurda otomobili kullanan kişinin çocuk olduğunu görenler polise ihbarda bulundu. Polis, 11 yaşındaki Eren Ü.'nün kullandığı plakasız otomobil ile babası Levent Ü. yönetimindeki 07 LS 061 plakalı otomobili, Beşkavaklar Mahallesi mevkisindeki akaryakıt istasyonunda yakıt alınırken buldu.

Trafik ekibinin yaptığı kontrolde Eren Ü.'nün kullandığı plakası bulunmayan hurda otomobilin hiçbir belgesinin olmadığı belirlendi. Levent Ü. de polisin istediği sürücü belgesi ile otomobilin evraklarını vermedi. Bunun üzerine polis iki aracı da bağlayarak otoparka çekmek istedi.

8 kişilik ailesiyle Ankara'dan geldiği öğrenilen Levent Ü. ve oğlu buna tepki gösterdi. Eren Ü., polis memuruna saldırmaya kalkarken, babası "Kendimi keseceğim" diyerek aracının bagajından bıçak almaya çalıştı.

Bu sırada Eren Ü., babasının kullandığı otomobilin direksiyonuna geçti. Polis memuru aracın açık camından sürücü Eren Ü.'yü tutup engel olmaya çalıştı. Ancak Eren Ü., gaza basarak bagajı açık olan araçla kaçtı. Polis memuru Ercan Bayraktar, son anda elini bırakarak aracın altında sürüklenmekten kurtuldu.

Plakasız hurda otomobil çekiciye yüklenerek otoparka çekildi. Levent Ü. ile ailesi ise karakola götürüldü. Polis, kaçan Eren Ü.'yü ararken soruşturma sürdürülüyor. (DHA)