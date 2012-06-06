11 yaşındaki çocuk oyun oynarken kendini astı!

Uşak'ta bir ilköğretim okulu öğrencisi, evinde tülbentle tavana asılı olarak bulundu. 11 yaşındaki oğlunun oyun oynarken öldüğünü düşündüğünü belirten babası, “Adnan Menderes'in idamıyla ilgili televizyon programlarını izledikten sonra ölüm sahnesini canlandırmıştı” dedi.

Ulubey ilçesinde Kuvayi Milliye İlköğretim Okulu 5. sınıf öğrencisi 11 yaşındaki Mustafa Bayraktar, dün okuldan döndükten sonra evlerinin salonunda, aynı okulda öğretmenlik yapan annesi Hasibe Bayraktar tarafından tavana asılı ölü olarak bulundu.

Olayla ilgili soruşturma başlatılarak, çocuğun kesin ölüm nedeninin tespiti için cesedi İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Burada yapılan ön otopsiye göre, küçük çocuğun ölüm nedeni ''boyun kırılması'' olarak belirlendi.

'İdam oyunu oynarken olabilir'

Baba Ragıp Bayraktar, oğlunun bir süre önce televizyonda Adnan Menderes'in idamıyla ilgili programları izlediğini belirterek, ölüm ve idamla ilgili kendisine sorular sorduğunu söyledi.

Bayraktar, ''Bana idamın nasıl olduğunu soruyordu. Hatta bir gün yine annesinin baş örtüsüyle bizim yanımızda evde idam sahnesini canlandırmıştı. İdam oyunu oynarken yanlışlıkla düşerek boynunun kırıldığını düşünüyorum'' dedi.

Bu arada, Mustafa Bayraktar'ın okulunda son derece başarılı bir öğrenci olduğu ve yaşaması halinde cuma günü alacağı karnesinde, matematik hariç tüm derslerinin ''5'', matematik ders notunun da ''4'' olduğu belirtildi.