11 yaşındaki çocuk evden gizlice aldığı arabayla kaza yaptı

Samsun'da 11 yaşındaki çocuk, evden gizlice aldığı babasının patronuna ait cipi sürerken cadde kenarındaki duvara çarpıp yaralandı.

Samsun'da 11 yaşındaki E.K. evlerinin önünde park halindeki anahtarı babasında bulunan patrona ait cipin anahtarını gizlice alıp aracı çalıştırıp gezintiye çıktı.

Evinden bir süre uzaklaşıp idaresindeki ciple ters yola giren E.K., karşıdan araçların geldiğini görünce panikleyerek kaldırıma çıkıp bir apartmanın bahçe duvarındaki doğalgaz kutusuna çarptı.

Ailesi hastanede arandı

Kazada yaralanan E.K., 112 ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazada ise araçta büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

Araç çekici yardımıyla bulunduğu yerden trafik polisi tarafından kaldırılarak otoparka çekilirken, polis çocuğun ailesine ulaşarak kaza hakkında bilgi verdi. (İHA)