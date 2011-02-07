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Yaşam

11 yaşındaki çocuk cezaevine onlarca telefon soktu

Kolombiya'da 11 yaşındaki bir kız çocuğu cezaevine düzinelerce cep telefonu çalışırken yakalandı.

07 Şubat 2011 02:00

T24 - Kolombiya'da cezaevi yetkilileri 11 yaşındaki bir kız çocuğunu cezaevine düzinelerce cep telefonu ve bir tabanca sokmaya çalışırken yakaladıklarını açıkladı. Muhafızların kızın giysileri altında tuhaf kabartılar görüp şüphelendiği belirtiliyor.

Üzerinde yapılan aramada, kızın üzerinde 74 adet cep telefonu ile sırtına bantla yapıştırılmış bir tabanca bulundu. Medellin kentindeki Bellavista cezaevinde yaşanan olayda, kızın burada bir mahkumu ziyarete geldiği belirtiliyor. Kızın akrabasının hüküm giyme nedeninin "yasadışı silah bulundurmak" olduğu açıklandı. Kızın yanında da kendisini kızkardeşi olarak tanıtan 25 yaşında bir kadın olduğu belirtildi. Yetkililere göre ikili kimlik kontrolünden geçti. Ardından güvenlik araması yapılan noktada ise, küçük kız aradan sıyrılmaya çalışırken yakalandı. Kızın üzerinden iki Blackberry, 72 cep telefonu ve .38'lik bir tabanca çıktı. İki zanlı gözaltına alındı.


Senatörün 'yaşgünü partisi'

Kolombiya daha bir kaç gün önce de bir diğer cezaevi skandalı ile çalkalanıyordu. Buna göre bir paramiliter grupla bağlantısı olduğu için tutuklanan eski bir senatör, yargılanmayı beklediği Bogota'nın La Picota cezaevinde, gösterişli bir yaşgünü partisi düzenledi. Eski senatörün daha önce de hücresindeki bir duvarı yıktırtıp içeriyi genişleterek yeniden dekore ettirdiği ortaya çıkmıştı. Gelişmeler üzerine cezaevi müdürü görevden alındı.


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