11 yaşındaki çocuk, buz tutan Çoruh Nehri'nde kayboldu

Erzurum'un İspir ilçesinde yüzeyi buz tutan Çoruh Nehri'ne düşen 11 yaşındaki Atakan Zor, buzların altında kayboldu. Balık adamlar, Atakan Zor'u bulmak için buzda levyelerle delik açıp, dalış yapıyor.

Doğan Haber Ajansı'nın (DHA) haberine göre; İspir ilçesinde dün saat 15.00 sıralarında devriye gezen polisler 25 Şubat İlköğretim Okulu 4'üncü sınıf öğrencisi Atakan Zor'u Çoruh Nehri'nde buza tutunmuş olarak gördüler. Vatandaşlarla birlikte olay yerine çağrılan ekipler, Atakan'ı ip atarak kurtarmak istediler. Ancak elleri soğuktan etkilenen çocuk, ipe tutacak gücü kalmadığı için akıntıya kapıldı ve gözlerden kayboldu.



Erzurum'dan İspir'e giden Arama Kurtarma Birlik (AFAD) Müdürlüğü'nde görevli balık adamlar hava sıcaklığının sıfırın altında 30 dereceye kadar düştüğü ve yüzeyi buzla kaplı Çoruh Nehri'ne girdi. Ancak hayatından ümit kesilen Atakan'ın cesedini bulmak için çalışmalara karanlık ile birlikte son verildi. Bu sabah, 6 balık adam yüzeyi yaklaşık 40 santim buz tutan Çoruh Nehri'nde arama çalışmalarına yeniden başladı. Balık adamlar buzda levyelerle delikler açıyor ve suya dalarak arama yapıyorlar. Balık adamlar, buz altındaki suyun ve havanın çok soğuk olması nedeniyle çalışmaları güçlükle yürüttüklerini söyledi.



Atakan Zor'un fırın işçisi olan babası Yunus Zor, iki çocuğu bulunduğunu, Atakan'ın asma köprüye niçin gittiğini bilmediğini belirtti. Olay yerinde bulunan vatandaşlardan bazıları Atakan'ın buzları kırıp balık tutmaya çalıştığını, bazıları ise asma köprü üzerinde kızakla kayarken Çoruh'a düştüğünü ileri sürdü.

