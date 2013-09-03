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Yaşam

11 yaşındaki çocuğa tecavüze kalkıştı, linç edildi, tutukladı!

Adana'da arabada yalnız bulunan 11 yaşındaki çocuğa tecavüz etmeye kalkışan bir kişiyi çevrede görenler linç etmeye çalıştı. Zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı

03 Eylül 2013 10:32

Atıldığı barın önündeki otomobilde duran 11 yaşındaki çocuğa tecavüze kalkışan Nazmi G., çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.
 
Adana'da barda alkol alıp, rahatsızlık verdiği için dışarı atılan 45 yaşındaki Namzi G., mekanın önünde duran otomobilde bulunan 11 yaşındaki E.S.'ye tecavüze kalkıştı.

Bardan çıkan başka bir müşteri çığlıkları duyunca küçük kız kurtarıldı.

Nazmi G., çıkarıldığı mahkemede tutuklanırken tüm yaşananlar barın güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Olay, 14 Ağustos'ta saat 03.00 sıralarında Yüreğir İlçesi'nde meydana geldi.

İddiaya göre 31 yaşındaki Ş.S., harçlık almak için bir akrabasının işyerine geldi. Otomobili barın önüne park eden Ş.S., 11 yaşındaki kızı E.S.'yi de uyuduğu için arabada bıraktı.

Bu sırada aşırı alkol alan Nazmi G., içerde diğer müşterilere rahatsızlık verdiği için görevliler tarafından bardan atıldı. Öfkelenen Nazmi G., barın önündeki penceresi açık vaziyetteki otomobilin kapısını açıp, içeride uyayan kız çocuğuna tecavüz girişiminde bulundu. Bardan çıkan bir kişi kızın çığlıklarını duyunca yardıma koştu. Nazmi G.'yi engellemeye çalışan kişi, çevreden yardım istedi.

Bardan dışarı fırlayan anne Ş.S. ve çalışanlar, Nazmi G.'yi tekme tokat dövmeye başladı. Bu sırada Nazmi G.'nin elinden kurtulan minik E.S., otomobilin diğer kapısından çıkıp, annesine koştu. Otomobilin içinde linç edilmek istenen Nazmi G., dışarı çıkartılıp, bir süre daha dövüldü. Bu anları barın girişindeki güvenlik kamerası saniye saniye kaydetti.

Olay yerine çağrılan polis ekibine teslim edilen Nazmi G., hastaneye götürülüp tedavi edildi. Nazmi G., tedavisinin ardından çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

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