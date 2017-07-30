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Yaşam

11 yaşındaki çocuğa cinsel istismarda bulunan imam tutuklandı

Suçlamaları kabul etmeyen M.F., dün sevk edildiği mahkeme tarafından 'Çocuğa Cinsel İstismar' suçundan tutuklandı

30 Temmuz 2017 21:43

Konya'nın Akşehir İlçesi'nde cami imamı 46 yaşındaki M.F. 11 yaşındaki çocuğa cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklandı.

Birgün'ün haberine göre, olay, Sorkun Mahallesi Mescit Camii'nde meydana geldi. Camideki Kuran kursuna devam eden bir kız çocuğu, ailesine kurs hocası ve aynı zamanda cami imamı M.F.'nin tacizde bulunduğunu söyledi. Aile bunun üzerine Jandarma Karakolu'na gidip, imam M.F. hakkında şikayette bulundu. Şikayet ardından evli ve 2 çocuk babası imam M.F. gözaltına aldı.

Suçlamaları kabul etmeyen M.F., dün sevk edildiği mahkeme tarafından 'Çocuğa Cinsel İstismar' suçundan tutuklandı.

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