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'11 yaşında üç kardeşim olduğunu öğrendim'

Ünlü şarkıcı Nilüfer, hayatının en büyük travmasını babasını kaybettiği gün yaşadığını söyledi.

05 Ocak 2009 02:00

En büyük travmayı 11 yaşında, babasını kaybettiği gün yaşadığını söyleyen sanatçı, "Babamın öldüğünü bir avukat yazıhanesinde öğrendim. Aynı gün, üç kardeşimin daha olduğunu öğrenince, büyük bir şok yaşadım" dedi.

Müzik dünyasının ünlü ismi Nilüfer, geçtiğimiz günlerde Filiz Akın, "Filiz Akın'la Haftasonu Sohbetleri" programında, hayatıyla ilgili ilginç bir açıklamada bulundu... Hayatının en büyük şokunu babası Cemil Yumlu'yu kaybettiği gün yaşadığını, o gün, üç kardeşi daha olduğunu öğrendiğini söyleyen sanatçı, bu konuyla ilgili fazla detay vermek istemedi... Yıllar sonra üç kardeşini arayarak bulan sanatçı, yaşadığı travmayı Kelebek'e anlattı...

"11 yaşındaydım... Ve babasına düşkün bir kız çocuğuydum. Bir gün babam hastalandı ve hastaneye yattı. Kendisini birkaç kez hastane odasında ziyarete gittim. Sonra bir annem bir daha beni hastaneye götürmedi. Ben babamın iyileşip, eve döneceğini beklerken, bir gün annem beni bir avukat yazıhanesine götürdü. O gün orada babamın vefat ettiğini öğrendim. O kadar büyük bir şok yaşadım ki. Babamın öldüğünü söylemediği için anneme çok kızdım. Şu an bu durum içimde büyük bir yaradır. Çünkü babamın iyileşemeyeceğini bilseydim, belki onunla daha çok vakit geçirir, onu son kez hastanede ziyaret ederdim... Aynı gün, o avukatın odasında üç kişi daha vardır. Annem bu üç kişinin kardeşlerim olduğunu söyleyince, bir şok daha yaşadım. Kardeşlerim babamın ilk evliliğindenmiş... Sonra birbirimizi kaybettik. Yıllar sonra onları bulup bir araya geldim. Ama şu an büyük olan ağabeyim vefat etti. Bir kardeşim New York'ta yaşıyor. Onunla da fazla görüşemiyoruz. Diğeri ise Ankaradaymış ama henüz izini bulamadım. Keşke babam, kardeşlerimle zamanında bizi bir araya getirseydi, onlarla tanıştırsaydı. O zaman şu an her şey çok farklı olurdu. En azından kardeşlerimle bağımız olurdu. Bunlar, hayatımdaki büyük üzüntülerdir."

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