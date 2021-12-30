11 yaşında pornografiye maruz kalıp travma geçirdiğini söyleyen Billie Eilish'e porno yıldızından yanıt: Kendi ailesini suçlamalı

Porno yıldızı Maitland Ward, 11 yaşında pornografiye maruz kaldığını ve “utanç verici” bulduğunu söyleyen Billie Eilish’i eleştirdi. Ward, Eilish’in 11 yaşında pornografiye maruz kalmasına engel olmayan ailesinin suçlanması gerektiğini söyledi.

19 yaşındaki şarkıcı Billie Eilish, geçen ay bir röportajında 11 yaşında pornografiye maruz kaldığını ve bu nedenle kabuslar gördüğünü söylemişti. Eilish, porno endüstrisi hakkında “utanç verici” yorumunu yapmıştı.

Porno yıldızı ve eski televizyon oyuncusu Maitland Ward, Eilish’in sözlerinin porno sektörü için "zararlı" olduğunu söyledi.

Ward, Eilish’in 11 yaşında nasıl pornografiye maruz kaldığını sorgulayarak “Kim ona bakıyordu? Ailesinde ebeveyn figürü var mı? Eilish, kendi ailesini suçlamalı, bu bir istismar. O yaşta bir çocuk porno izlememeli” dedi.

Ward, pornografinin cinsellik eğitimi için bir araç olmadığını, yetişkinler için bir eğlence olduğunu savundu.

Ward, "Ayrıca Eilish’in porno, seks hakkında böyle bir değerlendirme yapmak için genç olduğunu düşünüyorum" dedi.