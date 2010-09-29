11 yaşında kendi modasını yarattı

T24- Kreasyonları ve yazıları ile moda dergilerine haber oldu... Tavi Gevinson, kendi dizaynı olan kıyafetlerini giyerek evinin arka bahçesinde fotoğrafladı.



Bu özel pozları ve moda ile ilgili yazılarını, oluşturduğu “Style Rookie” isimli blog sayfasında yayınlandı.





Ve genç kız, New York Times'ın dikkatini çekmeyi başardı.



Bir çok moda dergisi, genç kıza dair haberler yaptı, onu ve bu başarısını sayfalarına taşıdı.



Gevinson New York Moda haftasından, Channel'in yeni koleksiyonunun tanıtımına kadar bir çok yerde boy gösterdi.



1.5 milyondan fazla takipçisi olan genç kız, modacılar tarafından "ilham kaynağı" olarak tanımlanıyor.



