T24 LogoT24 Logo
Yaşam

11 yaşında, iki hayat kurtardı

Beyin ölümü gerçekleşen 11 yaşındaki çocuğun organları iki hastaya nakledildi.

03 Şubat 2009 02:00

Konya'da geçirdiği trafik kazasının ardından beyin ölümü gerçekleşen 11 yaşındaki çocuğun karaciğeri ve böbreği Akdeniz Üniversitesi Hastanesi’nde iki hastaya nakledildi.

Konya'nın Yunak ilçesinde 29 Ocakta trafik kazasında ağır yaralanan ve beyin ölümünün gerçekleşmesinin ardından ailesi tarafından organları bağışlanan 11 yaşındaki Rabia Gür'ün böbreklerinden biri ve karaciğeri, Akdeniz Üniversitesi Hastanesine gönderildi.

13 yıldır böbrek hastasıydı

Rabia Gür'ün böbreği için yapılan değerlendirmenin ardından Antalya'ya çağrılan 4 kişi arasından 50 yaşındaki Yılmaz Uğur'un nakil için uygun olduğu belirlendi. Ankara'da yaşayan ve 13 yıldır böbrek rahatsızlığı çeken 3 çocuk babası Uğur'a operasyonla böbrek nakledildi.

Küçük kızın karaciğerinin ise Antalya'da yaşayan 18 yaşındaki Burcu Akçalık'a uygun olduğu belirlendi. Karaciğer naklinin gerçekleştirildiği, Akçalık'ın durumunun iyi olduğu bildirildi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Adalet Bakanı, Haznevi tarikatının elini öpmeye çalışırken görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

AKP'li vekilin, "Makam sahibi olmak için ya imam hatipli ya...

Müftüden 'düşük bel pantolon' uyarısı: "Rükuya eğildiği zaman cemaatin dikkati...

Türk İş, DİSK ve Hak İş'ten ortak asgari ücret açıklaması:...

Erdoğan: Katar Emiri'nin annesinin arsa almasında yasal engel bulunmuyor; George...

Britanya Parlamentosu Brexit'i onayladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24