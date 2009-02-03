11 yaşında, iki hayat kurtardı

Konya'da geçirdiği trafik kazasının ardından beyin ölümü gerçekleşen 11 yaşındaki çocuğun karaciğeri ve böbreği Akdeniz Üniversitesi Hastanesi’nde iki hastaya nakledildi.



Konya'nın Yunak ilçesinde 29 Ocakta trafik kazasında ağır yaralanan ve beyin ölümünün gerçekleşmesinin ardından ailesi tarafından organları bağışlanan 11 yaşındaki Rabia Gür'ün böbreklerinden biri ve karaciğeri, Akdeniz Üniversitesi Hastanesine gönderildi.



13 yıldır böbrek hastasıydı



Rabia Gür'ün böbreği için yapılan değerlendirmenin ardından Antalya'ya çağrılan 4 kişi arasından 50 yaşındaki Yılmaz Uğur'un nakil için uygun olduğu belirlendi. Ankara'da yaşayan ve 13 yıldır böbrek rahatsızlığı çeken 3 çocuk babası Uğur'a operasyonla böbrek nakledildi.



Küçük kızın karaciğerinin ise Antalya'da yaşayan 18 yaşındaki Burcu Akçalık'a uygun olduğu belirlendi. Karaciğer naklinin gerçekleştirildiği, Akçalık'ın durumunun iyi olduğu bildirildi.

