11. Uluslararası İşçi Filmleri Festivali başlıyor

11. Uluslararası İşçi Filmleri Festivali bu yıl 1-8 Mayıs tarihleri arasında gerçekleşecek. Festivalin gösterimleri, İstanbul, Ankara, İzmir ve Diyarbakır’da eş zamanlı olarak gerçekleştirilecek.

Bu yıl “Barbarlığa Karşı Umut Öyküleri” teması ile toplam 60 film gösterime gireceği festivalin açılış filmi Zonguldak’taki kaçak maden ocaklarını anlatan “Soluk” olacak.

11. Uluslararası İşçi Filmleri Festivali’nin bülteni, "Türkiye ve dünyanın dört bir yanından emekçilerin yaşamlarını ve mücadele deneyimlerini izleyicilerle buluşturmayı ve ülkemizde işçi filmi üretimini özendirmek" amacıyla yapıldığı vurgulandı. Feltival süresince, 18 uluslararası, 42 de Türkiye’den olmak üzere toplam 60 uzun ve kısa kurmaca, belgesel film seyirciyle buluşacak.

Festival sunuculuğunu, İstanbul açılışında oyuncu Sevinç Erbulak, Ankara açılışında oyuncu Mert Fırat ve Çiğdem Sezgin'in yapacağı belirtildi. Gösterimler her yıl olduğu gibi bu yılda ücretsiz olacak.

Festivalin bülteninde şu bilgiler yer aldı:

-2 Mayıs Cuma, saat 19.00’da Şişli Belediyesi Kent Kültür Merkezi’nde yapılacak açılış gecesini oyuncu Sevinç Erbulak sunacak. Boğaziçi Üniversitesi Folklor Kulübünün sunacağı gecede her yıl olduğu gibi bu yıl da bir set işçisine plaket verilecek. Zonguldak’taki kaçak maden ocaklarını anlatan “Soluk” filmi festivalin açılış filmi olacak.

-2 mayıs saat 19:00’a Çağdaş Sanatlar Merkezi'nde gerçekleşecek Ankara Açılış programını Mert Fırat ve Çiğdem Sezgin sunacak. Boyalı Kuş grubunun müzik dinletisinin de olacağı Açılış Filmi 10 Ekim ailelerinin ve CHP İstanbul Milletvekili Şafak Pavey'in katılımıyla 'Geride Kalanlar' belgeseli olacak.

-3 Mayıs Salı 19.00 Festival yürüyüşü 19.30 İzmir Mimarlık Merkezi’nde Terane Film Müzikleri konseri, 10 Ekim katliamı ile ilgili “Annem Bana Peynir Al Gel Dedi” film gösterimi gerçekleştirilecektir.

-11. Uluslararası İşçi Filmleri Festivali 4 şehirdeki gösterimlerden bir süre sonra birçok kenti kapsayan uzun bir yolculuğa çıkacak.

-Türkiye’den ve dünyanın dört bir yanından emekçilerin yaşamlarını ve mücadele deneyimlerini izleyicilerle buluşturmayı ve ülkemizde işçi filmi üretimini özendirmeyi amaçlayan festival, DİSK / Sine-Sen, DİSK / DEV SAGLIK-iş, , DİSK/Basın-iş, Türk-iş / Tez-Koop-İş , Türk-iş / Tek Gıda-iş, KESK / SES , TTB, Halkevleri , Sendika.Org ve ÇapulTV tarafından düzenleniyor.

-Zelimir Zilnik’in güncel göçmen sorunlarını işlediği 2015 yapımı Seyir Defteri, Sırbistan/Log Book Serbistan filmini, 2016 yapımı "Japonya Sennan Ishiwata Asbest Köyü - Bir Can Kaç Para?" isimli film Japonca’dan çevrilerek izleyiciyle buluşacak.

-Bilim-kurgu işçi filmi Ay/Moon, İsveç’ten ödüllü bir işçi film Ye,Uyu Öl/Ata Sova Dö, Polonya Silezya bölgesindeki maden işçilerini anlatan üçlemeden Tacın İncisi ve Siyah Toprağın Tadı filmleri daha önce festivalimizde gösterilmişti. Bu yıl, Aynı Tesbihin Taneleriyiz Biz filmi Türkiye’de ilk defa yine festivalimizde gösteriliyor olacak.

İsveç’in Yılmaz Güney’i Bo Widerberg’den bir İşçi filmi Türkiye’de ilk defa gösterilecek

Bo Widerberg, Amerikan metal işçilerinin örgütlenmesi ve mücadelesini Joe Hill’in öyküsü ile birlikte dokunaklı bir şekilde işliyor.

1942 yılında içinde 769 adet yolcu bulunan Struma gemisinin 9 hafta Sarayburnu açıklarında bekletildikten sonra Şile açıklarında batırılması ve bir kişinin kurtulmasının öyküsü Türkiye’de ilk defa gösterilecek olan Struma filminde yer alıyor.

Yeni kurmaca filmlerden Toz Bezi, Abluka, Sarmaşık , Nefesim Kesilene Kadar, Rüzgarın Hatıraları filmleri gösteriyor olacağız. Muammer Özer’in Tarık Akan ve Hale Soygazi’nin oynadığı Bir Avuç Cennet filmi, Yılmaz Güney’in Duvar filmi ve Duvar filminin kamera arkası öyküsünün anlatıldığı Sürgün Türküleri ve fazlası festival süresince gösterilecek.

10 Ekim katliamı üzerine belgeseller, 'öldürüldükten sonra panzerde sürüklenen' yönetmen Hacı Lokman’ın anısına Bark filmi, “Çoban ateşlerinin yandığı yerde KAVEL'de” belgeseli, Kağıt toplama işçilerini, Rojava’yı, kadınları, Suriye’den gelen mültecileri, Karadenizde, Cerattepe’de verilen mücadeleyi anlatan bir çok belgesel izleyiciyle buluşacak.

Uluslararası katılımlı “Barbarlığa Karşı Video” Atölyesi

-İngiltere’den Rainbow Collective isimli bir grup, 2006 yılından bu yana işçi belgeselleri çekiyor ve video aktivizm atölyeleri gerçekleştiriyorlar. Bu yıl İşçi Filmleri Festivali’nde kolektifin yaptığı Bangladeş’te 2012 yılındaki 120 işçinin yanarak öldüğü büyük iş kazasını anlatan Udita isimli belgeseli gösterilecek ve Rainbow Collective’den dostlar hem belgeselin gösterimi, hem de video aktivizm atölyesi düzenlemek için İstanbul’da olacak.

-Diğer yandan Alternatif Medya Derneği de, Dijital Aktivizm ve Video aktivizm atölye çalışmalarını yürütüyor. Görüntü ve sesi kullanarak özel videolar, infogramlar hazırlamayı, sosyal medya ortamlarını kullanmayı ve en basit araçlarla tanıklık edilen olayların canlı yayınını yapmayı öğreten atölyeler gerçekleştiriyor.

-İşçi Filmleri Festivali, farklı coğrafyalarda sürdürülen bu iki önemli çabayı biraraya getirerek, 4-5 Mayıs tarihlerinde İstanbul’da 2 gün sürecek olan bir “Barbarlığa Karşı Video” atölyesi gerçekleşecektir. Gerçekleştirilecek atölyenin sendikal mücadeleye katkılarının olacağına inanmaktayız. Sınırlı sayıda kişi ile gerçekleştirilecek ve Türkçe anında çevirisi yapılacak olan bu atölyeye sendikanızdan katılacak kişiler için sendikalarla iletişime geçilmiştir.

4 ilde gösterimlerin yapılacağı salonlar;

İstanbul;

- Beyoğlu Sineması

- Fransız Kültür Merkezi

- Aynalı Geçit Etkinlik Mekanı

- Nazım Hikmet Kültür Merkezi

- Rasimpaşa Gönüllü Evi

- Barış Manço Kültür Merkezi

- Kadıköy Halkevi

- Avam Kahvesi

Ankara ;

- Çağdaş Sanatlar Merkezi

- Sinetopya

- Jeoloji Mühendisleri Odası

- Mimarlar odası

- Elektrik Mühendisleri Odası

- Nazım Hikmet Kültür Merkezi

- SES Ankara Şube

- Ankara Tabip Odası

- ODTÜ Vişnelik Tesisleri

- Mahalle Gösterim yerleri:

Tuzluçayır Feyzullah Çınar Parkı, Mutlu Mahallesi Lojmanlar, Tekmezar Parkı, Ege Mahallesi Demokrasi ilkokulu Bahçesi, Şahintepe Yaşlılar Parkı, Saimekadın Parkı, Seyranbağları Özgürlük parkı, Dikmen Ahmet Arif Parkı, İlker Aşık Mahsuni Şerif parkı, Keçiören Yunusemre Direniş parkı, Batıkent Metro, Batıkent Meydan, Sincan Halkevi, Sincan Eğitim-Sen 4 Nolu Şube, Çayyolu Semt Meclisi, Çayyolu Atapark

İzmir ;

- İzmir Mimarlık Merkezi

- Konak Halkevi Salonu

- Fuar Gençlik Tiyatrosu

- İzmir Sanat

- Metin Altıok Kültür ve Sanat Evi

- Menderes Halkevi

- Buca Halkevi

- Alievi Kültür Dernekleri Menderes Şubesi

- Menderes Kültür Merkezi Anfi Tiyatro

- Karşı Sanat Merkezi

- Karşıyaka Belediyesi Çarşı Kültür Merkezi

- İzbeton Şantiye İşçi Lokali

- Sokak gösterimleri

Diyarbakır ;

- Cegerxwin Gençlik Kültür ve Sanat Merkezi Sinema Salonu

- Şibak Şano - Tiyatro

Urfa Viranşehir;

- Evrim Alataş Kültür Merkezi