-11 Türk filminden beklenti büyük İSTANBUL (A.A) - 08.11.2011 - Bu yıl vizyona giren Türk filmlerinin izlenme oranı, geçen yılla kıyaslandığında yüzde 34 düştü. Yıl sonuna kadar vizyona girmesi beklenen 11 Türk filminin oranları değiştirip değiştirmeyeceği merak konusu. AA muhabirinin Box Office Türkiye istatistiklerinden derlediği bilgiye göre, geçen yıl vizyona giren 66 Türk filmini 22 milyon 185 bin 739 kişi izledi ve filmlerden toplam 190 milyon 402 bin 348 lira hasılat elde edildi. Bu yıl gösterime giren 58 Türk filmini izlemek için sinemaya gidenlerin sayısı 14 milyon 580 bin 588'de, hasılatı ise 128 milyon 187 bin 248'de kaldı. Geçen yılla kıyaslandığında Türk sinema seyircisi sayısında yüzde 34 düşüş yaşandı. 2005 yılında vizyona giren 29 Türk filmini, 11 milyon 457 bin 34 kişi izlerken, bir sonraki yıl bu sayı 18 milyon 65 bin 280'e yükseldi. Türk sinema seyircisinin filmleri izleme oranı yıllara göre inişli çıkışlı bir seyir gösteriyor. -En çok ''Eyyvah Eyvah'' izlendi- Sinemalarda 7 Ocak'ta gösterime giren, başrollerini Demet Akbağ ve Ata Demirer'in paylaştığı yönetmen Hakan Algül'ün devam filmi ''Eyyvah Eyvah 2''yi vizyonda kaldığı 38 haftada toplam 3 milyon 947 bin 988 kişi izlerken, 36 milyon 678 bin 19 lira hasılat elde etti. Seyirci sayısı bakımından ''Eyyvah Eyvah 2''yi, 2 milyon 418 bin 90 kişi ile ''Aşk Tesadüfleri Sever'', 2 milyon 28 bin 57 kişi ile ''Kurtlar Vadisi: Filistin'', 952 bin 405 kişi ile ''Hür Adam: Bediuzzaman Said Nursi'' ve 849 bin 743 kişi ile ''Ya Sonra'' adlı filmler izledi. ''Kars öyküleri'' adlı filmi 450 ve ''Öfkeli Çılgınlık Karamsar Çile'' adlı filmi, 384 kişi izlemek için sinemaya gitti. Yıl sonuna kadar vizyona girmesi beklenen 11 Türk filminin oranları değiştirip değiştirmeyeceği merak konusu. -Vizyona girecek filmler- Özcan Alper'in yönettiği ve Gaye Gürsel, Durukan Ordu, Sarkis Seropyan ile Osman Karakoç'un oynadığı ''Gelecek Uzun Sürer'' ile Özer Kızıltan'ın yönettiği ve Mert Fırat, Açelya Devrim Yılhan, Tuba Ünsal ile Kenan Ece'nin oynadığı ''Beni Unutma'' 11 Kasım'da izleyiciyle buluşacak. 18. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali'nde ''En İyi Film'', ''En İyi Senaryo'' ve ''Juri Özel Oyunculuk Toplu Performans'' ödüllerini alan ''Celal Tan ve Ailesinin Aşırı Acıklı Hikayesi'', 18 Kasım'da vizyona girecek. Onur Ünlü'nün senaryosunu yazıp, yönettiği filmde Selçuk Yöntem, Ezgi Mola, Türkü Turan, Tansu Biçer, Güler Ökten, Bülent Emin Yarar, Köksal Engür, Cengiz Bozkurt, Tuğra Kaftancıoğlu, Ushan Çakır, Gazanfer Ündüz, Yılmaz Gruda, Engin Alpateş, Engin Hepileri ve Alpay Şayhan yer alacak. Cüneyt Yosulçay'ın yönettiği ve Arzu Yanardağ, Aydoğan Temel, Zeynep Gülmez ile Ercüment Balakoğlu'nun oynadığı ''Komik Bir Aşk Hikayesi'' de 18 Kasım'da izleyiciye sunulacak. ''Babam ve Oğlum'' adlı filmle izlenme rekorları kıran yönetmen Çağan Irmak'ın Çetin Tekindor, Hümeyra, Zafer Algöz ile Yiğit Özşener'i buluşturan ve merakle beklenen yeni filmi ''Dedemin İnsanları'', 25 Kasım'da vizyona çıkacak. Nezih Ünen'in yönettiği ve Yunus Güner, Fadik Sevin Atasoy, Özlem Tekin ile Tan Sağtürk'ün oynadığı ''Mavi Pansiyon'', Alper Mestçi'nin yönettiği ve Türkü Turan, Tülay Bursa, Selim Gürata ile Zeliha Güney'in rol aldığı ''Musallat 2: Lanet'' ve Yüksel Aksu'nun yönettiği ve Şahin Irmak, Ayşe Bosse, Emin Gürsoy ile Recep Yener'in oynadığı ''Entelköy Efeköy'e Karşı'' 2 Aralık'ta gösterime girecek. Şerif Gören'in yönettiği ve Ayça Bingöl, Hazal Kaya, Fırat Çelik ile Selin Şekerci'nin oynadığı ''Ay Büyürken Uyuyamam'' ile Murat Saraçoğlu'nun yönettiği ve Nesrin Cavadzade, Osman Sonant, Yavuz Bingöl ile Erkan Can'ın baş rollerini paylaştığı ''Yangın Var'' 9 Aralık'ta vizyona girecek filmler arasında bulunuyor. Adem Kılıç'ın yönettiği ve Alper Kul, Aslıhan Güner, Ruhi Sarı ile Salih Kalyon'un oynadığı ''Sümela'nın Şifresi: Temel'' 16 Aralık'ta, Ümit Ünal'ın yönettiği ve Serra Yılmaz, İrem Altuğ, Erdem Akakçe ile İdil Fırat'ın rol aldığı ''Nar'' ile belgeselleriyle tanınan yönetmen Tolga Örnek'in yeni filmi ve Meltem Cumbul, Timuçin Esen, Sarp Akkaya ile Rıza Kocaoğlu'nun oynadığı ''Labirent'' 23 Aralık'ta seyirciyle buluşacak.