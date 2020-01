11. TÜBAD Turnuvası'nda şampiyon Beşiktaş Sompo Japan oldu

Beşiktaş Sompo Japan: 72 - Gaziantep Basketbol: 67

11. Türkiye Basketbol Antrenörleri Derneği (TÜBAD) Turnuvası\'nın final maçında Gaziantep Basketbol\'u 72-67 mağlup eden Beşiktaş Sompo Japan, şampiyonluğa ulaştı.

Maç sonu düzenlenen törende Beşiktaş Sompo Japan\'a kupasını TÜBAD Başkanı Mehmet Baturalp verdi.

Turnuvanın en değerli oyuncusu Beşiktaş Sompo Japan\'dan Sertaç Şanlı seçildi.

Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Nikolas Somos (Yunanistan), Murat Amaç, Tolga Edis

Beşiktaş Sompo Japan: Boatright 12, Strawberry 8, Erkan Veyseloğlu 6, Clark 5, Sertaç Şanlı 9, Lima 14, Diebler 2, Weems 8, Muratcan Güler 1, Ömer Al 2, Can Maksim Mutaf 3, Samet Geyik 2

Gaziantep Basketbol: Armand 11, Lyons 14, White 12, Rudd 9, Williams 10, Balazic 4, Can Uğur Öğüt, Erol Can Çinko 5, Orhan Hacıyeva 2, Erden Eryüz

1. Periyot: 16-16

Devre: 35-40

3. Periyot: 52-52

