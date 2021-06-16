11. Şerzan Kurt Öykü Ödülü için başvurular başladı

Muğla Üniversitesi'nde öğrenci iken 12 Mayıs 2010'da yaşanan öğrenci olayları sırasında uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Şerzan Kurt anısına Eğitim Sen Batman Şubesi tarafından düzenlenen Şerzan Kurt Öykü Ödülü'ne başvurular başladı.

Bu yıl onbirincisi gerçekleştirilecek olan ödülün amacı; edebiyata özgün yapıtlar kazandırmak ve Türkiye'de yaşanan insan hakları ihlallerine dikkat çekmek.

Katılım koşulları

Katılımcılar daha önce herhangi bir yerde (kitap, dergi, internet vs.) yayımlanmamış ve ödül almamış bir öyküyle yarışmaya katılabilirler. Yarışmanın dili Kürtçe ve Türkçedir. Her dilde ayrı ödül verilecektir. Jüri uygun gördüğünde ödülü paylaştırabilecektir. Öykü, özgeçmiş, iletişim bilgileri ve fotoğrafı da içeren bir maille serzankurt2011@gmail.com adresine gönderilmelidir. Son katılım tarihi: 15 Eylül 2021'dir 11. Şerzan Kurt Öykü Ödülü'nün sonuçlanmasının ardından hazırlanacak kitapta Seçici Kurul'un uygun göreceği eserlere yer verilecektir. Yarışmaya eser gönderenler bu hükmü kabul etmiş sayılacaktır. Sonuçlar basın yoluyla açıklanacak olup ödüller 9 Kasım 2021'de gerçekleştirilecek bir etkinlikle verilecektir. Ödül, kurum tarafından verilecek bir plakettir. Para ödülü verilmemektedir.

Kürtçe öykü için seçici kurul: Çorê Arda, Rengîn Kardelen, Burhan Tek, Mûrad Dildar,Ferhadê Mihemed ve Ömer Kurt (Şerzan Kurt'un babası. Oy kullanmayacaktır.)

Türkçe öykü için seçici kurul: Birgül Sevinçli, Gamze Güller, Suzan Bilgen Özgün, Menekşe Toprak, Şengül Can ve Nejla Kurt (Şerzan Kurt'un annesi. Oy kullanmayacaktır.)