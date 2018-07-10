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11 sene 3 tweet'le sona erdi; Mehmet Şimşek: Huzur içindeyim, hakkınızı helal edin

''Yeni kabinemizi tebrik eder, bayrağı devralan arkadaşlarıma başarılar dilerim''

10 Temmuz 2018 14:49

Geride kalan dönemde Ekonomiden Sorumlu Başbakan Yardımcılığı görevini yürüten Mehmet Şimşek, dün açıklanan yeni kabinede yer almadı. Bugün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a teşekkür eden Şimşek, yeni kabineye başarılar diledi. Eski Bakan paylaşımını, ''Lütfen hakkınızı helal ediniz. Hoşçakalınız...'' sözleriyle noktaladı.

Mehmet Şimşek yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

''Kişiler geçici, aslolan aziz milletimize hizmettir. 11 yıldır büyük bir onur ve gururla sürdürdüğüm bakanlık görevim sona erdi. Bana, ülkeme hizmet etme ve babamın vasiyetini yerine getirme fırsatı verdiği için Sayın Cumhurbaşkanımız @RT_Erdogan’a şükranlarımı arz ederim''

''Siyasette özellikle ilk göz ağrım #Gaziantep ve baba ocağım #Batman’daki bütün hemşerilerime ve aziz milletimize destekleri için teşekkür ederim. Bu vesileyle yeni kabinemizi tebrik eder, bayrağı devralan arkadaşlarıma başarılar dilerim. Yeni dönem ülkemize hayırlı olsun''

''Siyasete adım attığım 2007’den beri geride bir hoş sada bırakmaya gayret ettim. Ülkemiz ve milletimiz için gece gündüz çalıştık. Bugün görevimi yeni arkadaşlara onurla devretmenin huzuru içindeyim. Lütfen hakkınızı helal ediniz. Hoşçakalınız...''

 

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