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Kültür-Sanat

11 sanatçının eserleri sergide buluşuyor

11 Çağdaş Türk ressam ve heykeltıraşın eserlerinin yer aldığı 'Merkezde' adlı sergi 3 Mayıs'ta açılıyor.

25 Nisan 2011 03:00

T24 - 11 Çağdaş Türk ressam ve heykeltıraşın eserlerinin yer aldığı “Merkezde” adlı sergi 3 Mayıs'ta açılıyor.

“Gallery Linart”ın; sanat tarihinin “merkez”inde yer alan sanatçılarla gerçekleştirdiği “Merkezde” adlı ilk sergisinde; Özdemir Altan, Devrim Erbil, Ergin İnan, Adem Genç, Mustafa Ata, Fevzi Karakoç, Yusuf Taktak, Zahit Büyükişleyen, Yunus Tonkuş, Oktay Anılanmert ve Bedri Baykam’ın eserleri yer alıyor. Çağdaş Türk Sanatının önde gelen isimlerinin değerli eserlerinin yer aldığı “Merkezde”; 70’li yıllardan günümüze, son 40 sene üç kuşak sanatçının yapıtlarını bir araya getirerek, kesişme noktaları ve özgün tutumlarını ortaya koyuyor.

“Gallery Linart”ın “Merkezde” adlı ilk sergisi; 3 Mayıs – 10 Haziran 2011 tarihleri arasında ziyaret edilebilecek.


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