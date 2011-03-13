11 sanatçıdan, 11 farklı İstiklal Marşı

T24 -

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının söylenmesiyle başlayan geceyi, Ayşe Egesoy ve Bedirhan Gökçe sundu.Gecede, İstiklal Marşının Anadolu'nun farklı yörelerinde çalınmış 11 bestesinden oluşan eserleri Fatih Erkoç, Kubat, Zara, Mustafa Ceceli ve Zuhal Olcay seslendirdi. Sanatçılara 55 kişilik Boğaziçi Senfoni Orkestrası eşlik etti.Sanatçılar tarafından seslendirilen 1921 yılına ait besteler özel bir arşivden alındı.Gecede,, Muallim İsmail Hakkı Aksoy,, Ali Rifat Çağatay,, Kazım Uz,, İsmail Zühtü Ateş, Halit Lemi Atlı ve'nin besteleri seslendirildi.Mehmet Akif Ersoy'un şiirlerinden de parçaların okunduğu gecede, sanatçılara teşekkür plaketi sunuldu.Gece, davetliler ve sanatçıların hep birlikte İstiklal Marşını seslendirmesiyle son buldu.