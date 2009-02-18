11 saat ders öldürdü

Cerrah olma idealiyle yola çıkan genç doktor, tıpta uzmanlık sınavına hazırlanırken aniden fenalaşarak yaşamını yitirdi. 24 yaşındaki Merve'nin 11 saat hareketsiz ders çalışmasına bağlı olarak akciğer embolisine kurban gittiğini ortaya çıktı.



Sabah'ın haberine göre; Merve Şengil, Mayıs 2008'de dönem sekizincisi olarak Cerahpaşa Tıp Fakültesi'ni bitirdi. Ardından da cerrah olabilmek için Tıpta Uzmanlık Sınavı (TUS) hazırlıklarına başladı. Odasından bile çıkmadan gece gündüz çalışan genç doktor, 9 Eylül gecesi aniden fenalaşınca hemen hastaneye kaldırıldı, ancak kurtarılamadı.



Adli Tıp Kurumu'ndan gelen otopsi raporu ise ölümünün ardındaki gerçek nedeni ortaya çıkardı. 11 saat boyunca hareket etmeden bilgisayarın karşısında oturmuş, hareketsizliği bağlı olarak bacak damarlarında oluşan kan pıhtısı akciğere ulaşmış (emboli) ve ölümüne neden olmuştu.

